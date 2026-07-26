दुनिया में आज के समय में हर दिन 100 मिलियन बैरल (10 करोड़ बैरल) से ज्यादा तेल इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम हवाई जहाज, ट्रक और जहाजों समेत ट्रांसपोर्ट के अलग-अलग तरीकों को फ्यूल देता है।

एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, जनवरी 2026 में दुनिया भर में तेल का प्रोडक्शन औसतन 84.5 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया। दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देशों ने मिलकर वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 73% हिस्सा दिया, जबकि OPEC के 11 सदस्य देशों की हिस्सेदारी करीब 32% रही।

कुल मिलाकर, OPEC और अलायंस (जिसमें OPEC सदस्य और सहयोगी नॉन-OPEC प्रोड्यूसर शामिल हैं) ने कुल क्रूड प्रोडक्शन का लगभग 55% हिस्सा दिया।

फोर्ब्स ने (एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से) दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेल बनाने वाले टॉप 10 देशों का डेटा जारी किया।

यूएसए दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले देश का टाइटल जीतकर लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद रूस, सऊदी अरब, कनाडा और इराक क्रमशः नंबर 2, 3, 4 और 5 पर रहे। चीन और ईरान क्रमशः नंबर 6 और 7 पर रहे। नंबर 8 पर UAE और ब्राज़ील नंबर 9 पर रहा। कुवैत इस सूची का अंतिम देश था।

इसके अलावा, यह बताना जरूरी है कि हालांकि कुवैत इस रैंकिंग में सबसे आखिर में आता है, लेकिन अपने पेट्रोलियम रिजर्व के हिसाब से यह एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बना हुआ है।

देश के पास लगभग 101.5 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, जो लगभग 100 सालों तक इसके मौजूदा एक्सट्रैक्शन रेट को बनाए रखने के लिए काफी है। इसके अलावा, इसके अंडरग्राउंड रिजर्व दुनिया भर में निकालने के लिए सबसे सस्ते रिजर्व में से हैं।

फिर भी, कुवैत का कुल आउटपुट अपने लगभग 3 मिलियन बैरल प्रति दिन के पुराने स्टैंडर्ड से नीचे गिर गया है। पूरा एनर्जी सेक्टर कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के तहत सरकार के कंट्रोल में है, जिसमें कच्चे तेल से सरकारी इनकम और नेशनल एक्सपोर्ट कमाई दोनों का लगभग 90% आता है।

विश्व के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देश:

रैंक देश 1 USA 2 रूस 3 सऊदी अरब 4 कनाडा 5 इराक 6 चीन 7 ईरान 8 UAE 9 ब्राज़ील 10 कुवैत

यह भी पढ़ें: जब दुनिया में कच्चा तेल सस्ता था, तब भारत में पेट्रोल-डीजल कितने में बिक रहा था?

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2026 में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…