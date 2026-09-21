निवेश के लिए बाजार में कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। कोई इक्विटी में पैसा लगाता है तो कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जबकि कई निवेशक म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों के जरिए अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किस विकल्प में कितना निवेश करना है, यह आपकी जोखिम लेने की क्षमता और आने वाले समय में पैसों की जरूरत पर निर्भर करता है।

हालांकि, निवेश की प्लानिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपनी पूरी बचत को निवेश में लगाने के बजाय कुछ रकम इमरजेंसी के लिए अलग रखना भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि निवेश के लिए कितना पैसा पर्याप्त है और इमरजेंसी फंड में कितनी रकम रखनी चाहिए?

निवेश से जुड़े कुछ आसान नियम इन सवालों का जवाब समझने में मदद कर सकते हैं। इनकी मदद से आप यह भी पता सकते हैं कि आपका पैसा कितने समय में दोगुना, तीन गुना या चार गुना हो सकता है और अपनी कमाई का कितना हिस्सा निवेश करना बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 7 जरूरी नियम…

Rule of 72: इस नियम की मदद से यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी निवेश को दोगुना होने में कितना समय लगेगा। इसके लिए 72 को निवेश पर मिलने वाली अनुमानित सालाना रिटर्न से डिवाइड किया जाता है। इससे मिलने वाला नतीजा बताता है कि करीब कितने साल में निवेश दोगुना हो सकता है। Rule of 114: इस नियम का इस्तेमाल यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि आपका निवेश तीन गुना होने में कितना समय लेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी एसेट से सालाना 12% रिटर्न मिलने की उम्मीद है, तो 114 को 12 से डिवाइड करने पर करीब 9.5 साल का समय आता है। यानी इस दर पर निवेश लगभग साढ़े नौ साल में तीन गुना हो सकता है। Rule of 144: इसी तरह, Rule of 144 से यह अनुमान लगाया जाता है कि निवेश को चार गुना होने में कितना समय लग सकता है। इसके लिए 144 को निवेश पर मिलने वाली अनुमानित सालाना रिटर्न से डिवाइड किया जाता है। इससे मिलने वाला नतीजा लगभग उतने सालों का समय बताता है, जिसमें निवेश चार गुना हो सकता है। Emergency Fund: निवेश के साथ एक जरूरी नियम यह भी है कि कुछ रकम इमरजेंसी फंड के तौर पर अलग रखी जाए। यह फंड अचानक आने वाले खर्च या किसी आपात स्थिति में आर्थिक सहारा देता है। 50-30-20 Rule: इस नियम के मुताबिक अपनी कमाई का 50% हिस्सा जरूरी खर्चों पर, 30% अपनी इच्छाओं और शौक पर और बाकी 20% हिस्सा बचत या निवेश के लिए रखा जा सकता है। मिनिमम 10% निवेश नियम: इस नियम के तहत अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी जाती है। साथ ही, समय के साथ निवेश की रकम को भी बढ़ाते रहना चाहिए। एक सामान्य तरीका यह है कि हर साल निवेश की रकम में करीब 10% की बढ़ोतरी की जाए। 100 Minus Age Rule: यह नियम निवेशक को यह तय करने में मदद करता है कि उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का कितना हिस्सा होना चाहिए। इस नियम के मुताबिक, निवेशक की उम्र को 100 में से घटाया जाता है। इससे मिलने वाला प्रतिशत इक्विटी में निवेश का हिस्सा माना जाता है, जबकि बाकी रकम डेट में रखी जा सकती है।

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आज के समय में आधार कार्ड सबसे जरूरी पहचान दस्तावेजों में से एक बन गया है। बैंक अकाउंट की केवाईसी हो, सिम कार्ड खरीदना हो या दूसरे कई जरूरी कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड खो जाए या खराब हो जाए, तो परेशानी हो सकती है।

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[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]