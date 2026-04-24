टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी आईटी कंपनियों ने हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए साथ ही कंपनियों ने अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है।

टेक महिंद्रा (Tech Mahindra)

दिग्गज IT कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 36 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी घोषित किया। डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 3 जुलाई घोषित की है। हालांकि, डिविडेंड शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार, टाटा ग्रुप की कंपनी ने अपने निवेशकों को 31 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि पेमेंट 31वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के समापन के तीसरे दिन किया जाएगा, जो कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगा।

एचसीएल टेक (HCL Tech)

देश की प्रमुख आईटी कंपनियों में से एक एचसीएल टेक ने अपने शेयरधारकों को 2 रुपए के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 24 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।

इंफोसिस (Infosys)

इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रति शेयर 25 रुपये के अंतिम डिविडेंड की सिफारिश की है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 10 जून, 2026 है।

एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज (L&T Technology Services)

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रति शेयर 40 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है, जिसे शेयरधारकों की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

क्या होता है डिविडेंड?

डिविडेंड किसी कंपनी के लाभ का वह हिस्सा होता है, जो कंपनी अपने शेयरधारकों को इनाम के तौर पर बांटती है। जब किसी कंपनी को कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है, तो वह उस रकम को व्यवसाय में फिर से लगाने के बजाय अपने निवेशकों को सीधे नकद या अतिरिक्त शेयर के रूप में दे सकती है।

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दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि कंपनी के डीमर्जर का फैसला 1 मई 2026 से लागू होगा। इस कदम के बाद अब वेदांता एक अकेली कंपनी न रहकर पांच अलग-अलग कंपनियों के रूप में पहचानी जाएगी यानी अगर आपके पास वेदांता का एक शेयर है, तो आने वाले समय में आपके पोर्टफोलियो में नई कंपनियों के शेयर भी जुड़ जाएंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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