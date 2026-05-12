भारतीय शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना को कम खरीदने और अगले एक वर्ष तक विदेश यात्रा ना करने की अपील के बीच आज भी बाजार में गिरावट जारी है। इस बीच कई ब्रोकरेज फर्मों ने चुनिंदा शेयरों पर भरोसा जताया है।

ब्रोकरेज हाउस Jefferies, Citi और CLSA ने स्विगी, NTPC, JSW Energy, ONGC और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे शेयरों पर BUY या Outperform रेटिंग दी है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शेयरों में मौजूदा स्तरों से 15% से लेकर करीब 49% तक की संभावित तेजी देखी जा सकती है।

स्विगी (Swiggy)

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने स्विगी पर अपनी BUY रेटिंग बरकरार रखी है और 415 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो 49% की बढ़त का संकेत देता है। हालांकि, ब्रोकरेज ने कहा कि क्विक कॉमर्स की मुनाफेदारी को लेकर सवाल अभी भी अनसुलझे हैं।

फर्म ने कहा कि मार्च तिमाही के दौरान फ़ूड डिलीवरी में बढ़ोतरी 15 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। नए ग्राहक जुड़ने, किफ़ायती पहल और प्रीमियम ऑफ़रिंग ने इस गति को बनाए रखने में मदद की।

ब्रोकरेज के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में कंपनी की फ़ूड डिलीवरी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (GOV) साल-दर-साल लगभग 23% बढ़ा। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन बढ़कर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का 3.3% हो गया।

ब्रोकरेज ने कहा कि स्विगी के बिज़नेस-टू-कंज्यूमर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में साल-दर-साल लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 26 में ऑपरेटिंग कैश फ़्लो 2,900 करोड़ रुपये ऋणात्मक (negative) रहा, जबकि फ़्री कैश फ़्लो 3,800 करोड़ रुपये ऋणात्मक रहा। मार्च 2026 के अंत में कैश बैलेंस लगभग 15000 करोड़ रुपये था।

ब्रोकरेज ने इस बात पर भी चिंता जताई कि मैनेजमेंट क्विक कॉमर्स में EBITDA ब्रेक-ईवन के लिए कोई समय-सीमा बताने से बच रहा है।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “फ़ूड डिलीवरी में बढ़ोतरी 15 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो अनुमान से ज्यादा थी; साथ ही एडजस्टेड EBITDA मार्जिन 3.3% रहा, जो एक सकारात्मक संकेत है।”

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि इस चरण में उसकी ‘खरीदें’ की सलाह “पूरी तरह से वैल्यूएशन पर आधारित” है। उसने कहा कि जब तक क्विक कॉमर्स में इंडस्ट्री के ढांचे और मुनाफ़ के रुझानों पर ज़्यादा स्पष्टता नहीं आ जाती, तब तक स्टॉक एक सीमित दायरे में ही रह सकता है।

ब्रोकरेज ने Instamart में बढ़ते कंट्रीब्यूशन मार्जिन की ओर भी इशारा किया।

स्विगी के शेयर की मौजूदा कीमत

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कंपनी का शेयर मंगलवार को 12:49PM तक 1.50% की गिरावट के साथ 259.75 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का शेयर आज 263.70 रुपये के स्तर पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप करीब 71,699.14 करोड़ रुपये है।

इसका 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 473 रुपये और 52 सप्ताह का निचला स्तर 256.40 रुपये है। कंपनी के शेयर में पिछले 3 महीने में करीब 23.02 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions)

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर अपनी BUY की सलाह बरकरार रखी है और 1,665 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जिसका मतलब है कि इसमें 20% की बढ़त की गुंजाइश है।

ब्रोकरेज ने कहा कि यह कंपनी भारत के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन विस्तार चक्र में लिस्टेड कंपनियों में से सबसे मजबूत कंपनियों में से एक बनी हुई है। उसने बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन और स्मार्ट मीटर लगाने के काम में तेजी को इसके मुख्य कारण बताया।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर की मौजूदा कीमत

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर मंगलवार को 1:21PM तक 5.75% की गिरावट के साथ 1262.80 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का शेयर आज 1338.05 रुपये के स्तर पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,51,697.97 करोड़ रुपये है।

इसका 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 1463 रुपये और 52 सप्ताह का निचला स्तर 745.45 रुपये है। कंपनी के शेयर में पिछले 3 महीने में करीब 23.46 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।

एनटीपीसी (NTPC)

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस Citi ने NTPC पर ‘BUY’ रेटिंग और 485 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू किया, जिसका मतलब है कि मौजूदा स्तरों से 22% की बढ़त की गुंजाइश है। ब्रोकरेज ने NTPC को इस सेक्टर में अपनी टॉप पिक बताया और कहा कि कंपनी थर्मल, रिन्यूएबल्स, स्टोरेज और न्यूक्लियर अवसरों में अच्छी स्थिति में है।

ब्रोकरेज ने कहा कि NTPC का रेगुलेटेड कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इसकी प्रोजेक्ट पाइपलाइन पिछले दशक की तुलना में काफी बड़ी है। Citi ने बताया कि कंपनी के पास अभी 30 गीगावाट से ज़्यादा की क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 16.5 गीगावाट कोयला-आधारित क्षमता शामिल है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि NTPC की ब्राउनफील्ड-केंद्रित विस्तार रणनीति, जमीन अधिग्रहण, मंजूरी और कनेक्टिविटी से जुड़े क्रियान्वयन जोखिमों को कम करती है।

Citi ने NTPC के रिन्यूएबल एनर्जी, स्टोरेज, माइनिंग और न्यूक्लियर पावर में बढ़ते निवेश की ओर भी इशारा किया। ब्रोकरेज के अनुसार, ये बिज़नेस कंपनी के लॉन्ग-टर्म एसेट प्रोफ़ाइल को पारंपरिक थर्मल जेनरेशन से आगे बढ़ा रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि NTPC का लक्ष्य 2037 तक कुल 244 गीगावॉट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हासिल करना है, जिसे FY32 तक लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के कुल ग्रुप कैपिटल खर्च का समर्थन मिलेगा।

Citi ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “इसके रेगुलेटेड बिजनेस की अवधि और विविधता में काफ़ी विस्तार होने की संभावना है, क्योंकि यह एक रेगुलेटेड कोयला जेनेरेटर से एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेटफॉर्म में बदल रहा है।”

ब्रोकरेज ने बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में NTPC के फायदे को भी उजागर किया, जिसका कारण इसका बड़ा पैमाना और सरकारी समर्थन है। Citi ने कहा कि कंपनी की रेगुलेटेड संरचना और पास-थ्रू लागत तंत्र, शेयर को एक डिफेंसिव कमाई प्रोफाइल देते हैं, भले ही बिजली की मांग अस्थायी रूप से कमजोर हो जाए।

एनटीपीसी के शेयर की मौजूदा कीमत

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, एनटीपीसी का शेयर मंगलवार को 1:33PM तक 0.89% की तेजी के साथ 396.35 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का शेयर आज 392.75 रुपये के स्तर पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप करीब 3,84,327.36 करोड़ रुपये है।

इसका 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 414.40 रुपये और 52 सप्ताह का निचला स्तर 315.55 रुपये है। कंपनी के शेयर में पिछले 3 महीने में करीब 7.58 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।

जेएसडब्ल्यू एनर्जी (JSW Energy)

Citi ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर ‘BUY’ रेटिंग और 650 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू किया, जिसका मतलब है कि इसमें लगभग 16% की बढ़त की संभावना है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी थर्मल और रिन्यूएबल, दोनों तरह की बिजली के विस्तार से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

ब्रोकरेज ने बताया कि JSW Energy की लॉन्ग-टर्म बिजली खरीद समझौते से जुड़ी कैपेसिटी, दिसंबर 2025 तक चालू 13.3 गीगावॉट से बढ़कर 27.5 गीगावॉट तक पहुंच सकती है। Citi ने यह भी बताया कि कंपनी की लगभग 95% कमाई कॉन्ट्रैक्टेड रहने की उम्मीद है, जिससे मर्चेंट पावर की अस्थिरता का जोखिम कम हो जाता है।

जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर की मौजूदा कीमत

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, एनटीपीसी का शेयर मंगलवार को 1:35PM तक 5.92% की गिरावट के साथ 524.15 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का शेयर आज 540.00 रुपये के स्तर पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप करीब 92,108.47 करोड़ रुपये है। कंपनी के शेयर में पिछले 1 महीने में करीब 7.21 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।

ओएनसीजी (ONGC)

CLSA का Oil And Natural Gas Corporation (ONGC) पर बुलिश रुख है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक पर “Outperform” की सिफारिश दी है। यह सिफारिश अपस्ट्रीम रॉयल्टी में कटौती के आधार पर दी गई है, जो विंडफॉल टैक्स के डर के विपरीत है।

CLSA ने प्रति शेयर 405 रुपये का लक्ष्य तय किया है। इसका मतलब है कि मौजूदा स्तरों से इसमें 44% से ज्यादा की बढ़त की गुंजाइश है।

ओएनसीजी के शेयर की मौजूदा कीमत

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ओएनसीजी का शेयर मंगलवार को 1:37PM तक 5.57% की तेजी के साथ 296.60 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का शेयर आज 288.50 रुपये के स्तर पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप करीब 3,73,131.08 करोड़ रुपये है। कंपनी के शेयर में पिछले 1 महीने में करीब 3.49 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।

शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत

हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 416.13 अंक या 0.55% गिरकर 75,599.15 पर आ गया, जबकि निफ्टी 102.90 अंक या 0.43% गिरकर 23,712.95 पर आ गया।

ब्रोकरेज ने दिए टारगेट प्राइस

कंपनी ब्रोकरेज रेटिंग टारगेट प्राइस मौजूदा भाव संभावित अपसाइड स्विगी जेफरीज BUY 415 रुपये 259.75 रुपये 49% अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जेफरीज BUY 1,665 रुपये 1,262.80 रुपये 20% एनटीपीसी सिटी BUY 485 रुपये 396.35 रुपये 22% जेएसडब्ल्यू एनर्जी सिटी BUY 650 रुपये 524.15 रुपये 16% ओएनजीसी CLSA Outperform 405 रुपये 296.60 रुपये 44%+

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