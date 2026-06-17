क्रिप्टोकरेंसी का नाम आते ही अधिकतर लोगों के दिमाग में बिटकॉइन या दूसरी डिजिटल करेंसी खरीदकर ऊंचे दाम पर बेचने का ख्याल आता है। पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है और अब यह एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बन चुका है। हालांकि, क्रिप्टो की दुनिया सिर्फ खरीद-बिक्री और ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है।

दरअसल, आज ऐसे कई तरीके मौजूद हैं जिनके जरिए निवेशक अपने क्रिप्टो एसेट्स से अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। इस लेख में हम ऐसे ही 5 तरीकों के बारे में जानेंगे…

क्रिप्टो लेंडिंग : इसमें निवेशक अपनी क्रिप्टो को किसी प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे लोगों को उधार देते हैं। इसके बदले उन्हें ब्याज मिलता है। कई एक्सचेंज और DeFi (Decentralized Finance) प्लेटफॉर्म यह सुविधा देते हैं। माइनिंग : यह वह तरीका है जिसके जरिए कुछ क्रिप्टो नेटवर्क पर लेन-देन को सत्यापित किया जाता है। इसके बदले माइनर्स को नए कॉइन मिलते हैं। हालांकि, बिटकॉइन जैसी बड़ी क्रिप्टो की माइनिंग के लिए महंगे हार्डवेयर और बिजली खपत की जरूरत होती है। स्टेकिंग : यह क्रिप्टो से कमाई के लोकप्रिय तरीकों में से एक है। इसमें निवेशक अपनी क्रिप्टो को किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लॉक कर देते हैं। इसके बदले में नेटवर्क उन्हें रिवॉर्ड देता है। इसे बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह समझा जा सकता है, जहां जमा राशि पर ब्याज मिलता है। एयरड्रॉप : कई नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपने प्लेटफॉर्म का प्रचार करने और यूजर्स को जोड़ने के लिए मुफ्त टोकन बांटते हैं। इसे एयरड्रॉप कहा जाता है। यह मुफ्त क्रिप्टो कमाने का बढ़िया तरीका है। प्ले टू अर्न : ब्लॉकचेन आधारित कई गेम और Web3 प्लेटफॉर्म यूजर्स को गतिविधियों के बदले टोकन देते हैं।

[Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।]