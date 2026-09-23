भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं।

इनमें शिव नादर 28.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे आगे हैं। वहीं अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं…

शिव नादर: इस लिस्ट में शिव नादर सबसे अमीर भारतीय टेक दिग्गज हैं। फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ करीब 28.4 अरब डॉलर है। वे साफ्टवेयर सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 86वें स्थान पर हैं। शिव नादर ने HCL की स्थापना की थी। अजीम प्रेमजी: दूसरे नंबर पर अजीम प्रेमजी हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 7.837 अरब डॉलर है और वे फोर्ब्स की ग्लोबल अरबपतियों की लिस्ट में 509वें स्थान पर हैं। वे विप्रो के चेयरमैन रहे हैं और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर से जुड़े हैं। एन. आर. नारायण मूर्ति: इंफोसिस के को-फाउंडर एन. आर. नारायण मूर्ति इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 3.912 अरब डॉलर है और वे दुनिया के अरबपतियों की सूची में 1112वें स्थान पर हैं। नारायण मूर्ति ने इंफोसिस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेनापति गोपालकृष्णन: इस लिस्ट में चौथे नंबर पर सेनापति गोपालकृष्णन हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 2.909 अरब डॉलर है। फोर्ब्स के रियल टाइम अरबपतियों की लिस्ट में उनका स्थान 1444वां है। गोपालकृष्णन इंफोसिस के सह-संस्थापकों में शामिल रहे हैं। संजीव बिखचंदानी: पांचवें नंबर पर संजीव बिखचंदानी हैं, जिनकी नेटवर्थ करीब 2.91 अरब डॉलर है। वे फोर्ब्स की ग्लोबल अरबपतियों की लिस्ट में 1448वें स्थान पर हैं। बिखचंदानी का कारोबार साफ्टवेयर सर्विस के बजाय इंटरनेट सेक्टर से जुड़ा है। वे Info Edge के संस्थापक हैं।

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भारत में 40 की उम्र में ही कई युवा उद्यमियों ने अपनी मेहनत और बिजनेस आइडिया के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। फिनटेक, हेल्थकेयर और फूड डिलीवरी जैसे सेक्टर से निकले ये चेहरे आज देश के सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल हैं।

Forbes Real-Time Billionaires के मुताबिक, इसमें जेरोधा के नितिन और निखिल कामथ से लेकर इटरनल (पूर्व में जोमैटो) के दीपिंदर गोयल तक कई बड़े नाम मौजूद हैं। आइए जानते हैं 40s की उम्र वाले भारत के 5 सबसे अमीर अरबपतियों के बारे में…