‘मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।’… यह पंक्ति करसनभाई पटेल की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। कभी साधारण परिवार से आने वाले करसनभाई पटेल ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत के दम पर एक ऐसा ब्रैंड खड़ा कर दिया, जिसे आज पूरा देश जानता है।

वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा!- टीवी पर गूंजने वाला यह जिंगल एक समय लगभग हर घर में सुना जाता था। यह निरमा का विज्ञापन और पैकेट पर छपी सफेद फ्रॉक वाली लड़की की तस्वीर देशभर में इसकी पहचान बन गई थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुस्कुराती तस्वीर के पीछे एक बेहद भावुक और दर्दभरी कहानी छिपी है।

करसनभाई पटेल कौन है?

करसनभाई पटेल, प्रसिद्ध भारतीय डिटर्जेंट ब्रांड निरमा (Nirma) के संस्थापक और एक अरबपति हैं। उनका जन्म साल 1945 में गुजरात के रूपपुर में आर्थिक रुप से कमजोर परिवार में हुआ। लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से केमिस्ट्री की पढ़ाई की। जिसके चलते उनकी एक सरकारी लैब में नौकरी लग गई, जिससे उनकी थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगी। हालांकि, बिजनेस करने के उनके जुनून के चलते उनकी तकदीर बाद में एकदम बदल गई।

‘निरमा’ पैकेट की मुस्कुराती लड़की के पीछे छुपी है दर्दभरी कहानी

निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी, कई बार डिटर्जेंट की पैकेजिंग बदली, मगर हर बार एक चीज कॉमन थी। हमेशा पैकेट में एक लड़की डांस करते हुए दिखाई देती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निरमा ब्रैंड के संस्थापक करसनभाई पटेल की बेटी है।

जिसका नाम निरुपमा था और वो प्यार से उन्हें ‘निरमा’ कहा करते थे। एक बार स्कूल से घर लौटते वक्त निरुपमा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस वक्त तो करसनभाई ने कंपनी के बारे में सोचा भी नहीं था, मगर जब वॉशिंग पाउडर ब्रैंड उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने इसे अपनी बेटी निरुपमा को समर्पित किया और ब्रैंड का नाम ‘निरमा’ रखा।

कैसे हुई निरमा की शुरुआत?

1969 में Karsanbhai Patel ने बाजार में एक बड़ा अवसर पहचाना। उन्होंने देखा कि उस समय अधिकतर डिटर्जेंट पाउडर काफी महंगे थे और आम लोग उन्हें खरीद नहीं पाते थे। इस कमी को समझते हुए उन्होंने Nirma नाम से एक सस्ता और किफायती डिटर्जेंट बनाने का फैसला किया।

उन्होंने करीब 15,000 रुपये के कर्ज के साथ अपने घर के पीछे खाली जगह में साधारण सामग्री सेनिरमा वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। धीरे-धीरे उनकी मेहनत और रणनीति की वजह से आम लोगों के बीच निरमा तेजी से लोकप्रिय हो गया।

घर-घर में छाया, वॉशिंग पाउडर निरमा!

शुरुआत में करसनभाई पटेल ने अपनी साइकिल पर निरमा को घर-घर बेचना शुरू किया। कम दाम और बढ़िया क्वॉलिटी के चलते इसने तेजी से ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जिसके बाद ये घर-घर में छा गया।

करीब 13 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर मिलने वाले निरमा ने डिटर्जेंट मार्केट में बड़ा बदलाव ला दिया। इसकी किफायती कीमत के कारण यह तेजी से पूरे देश में फैल गया और कुछ ही समय में भारत के सबसे पहचाने जाने वाले डिटर्जेंट ब्रैंड्स में शामिल हो गया।

घर से फैक्ट्री तक का सफर

Nirma की लोकप्रियता जैसे-जैसे बढ़ती गई, वैसे-वैसे इसकी मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए Karsanbhai Patel ने घर से होने वाले उत्पादन को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किराए पर ले ली। यहीं से निरमा के बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत हुई।

डिटर्जेंट पाउडर की सफलता के बाद कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाया और साबुन, कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भी कदम रखा। आज Nirma Limited एक बड़ी कंपनी बन चुकी है।

करसनभाई पटेल नेटवर्थ

करसनभाई पटेल आज दुनिया के जाने-माने उद्योगपतियों में शामिल हैं। फोर्ब्स की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उनकी रियल-टाइम नेट वर्थ करीब 3.2 बिलियन डॉलर ( लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा) आंकी गई है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक उनकी संपत्ति में करीब 53 मिलियन डॉलर (लगभग 1.67%) की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 25 मार्च 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वह दुनिया के अरबपतियों की सूची में करीब 1286वें स्थान पर हैं।

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