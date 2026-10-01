आज यानी 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार से एफडी और एटीएम से जुड़े कुछ नए नियम लागू हो गए हैं। एसबीआई के कुछ ग्राहकों के लिए एटीएम से मुफ्त ट्रांजेक्शन की लिमिट में बदलाव किया गया है। वहीं, बल्क एफडी की ब्याज दरों से जुड़ी जानकारी देने के तरीके में भी बदलाव हुआ है।

इसके अलावा एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। इन नए नियमों का असर बैंकिंग और प्रॉपर्टी से जुड़े कई ग्राहकों पर पड़ सकता है।

बदल गए एसबीआई एटीएम से जुड़े नियम: आज यानी 1 अक्टूबर से एसबीआई के कुछ सैलरी पैकेज अकाउंट अकाउंट ग्राहकों के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम पर मुफ्त ट्रांजेक्शन की लिमिट में बदलाव होगा। यह लिमिट आज से 5 ट्रांजैक्शन प्रति माह होगी। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के ट्रांजेक्शन शामिल होंगे। वहीं BSBD खातों में महीने में चार कैश निकासी मुफ्त रहने की जानकारी दी गई है। बड़ी एफडी के ब्याज नियमों में बदलाव: आज से बैंकों के बल्क डिपॉजिट (3 करोड़ या उससे अधिक रकम) वाली एफडी की ब्याज दरों को लेकर नए नियम लागू होंगे। बैंकों को ऐसी जमाओं पर लागू ब्याज दर पहले से बतानी होगी और प्रतिदिन सुबह 10 बजे दरों की जानकारी देनी होगी। LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन: ऐसे लाभार्थी जिन्हें एलपीजी सब्सिडी का फायदा मिलता है, उन्हें बायोमिट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। NRI से प्रॉपर्टी खरीदना आसान: आज से कुछ मामलों में एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने वाले निवासी व्यक्ति और एचयूएफ को TDS के लिए अलग टैन लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए वे अपने पैन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं।

इनमें शिव नादर 28.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे आगे हैं। वहीं अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं…