भारत में 40 की उम्र में ही कई युवा उद्यमियों ने अपनी मेहनत और बिजनेस आइडिया के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। फिनटेक, हेल्थकेयर और फूड डिलीवरी जैसे सेक्टर से निकले ये चेहरे आज देश के सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल हैं।

Forbes Real-Time Billionaires के मुताबिक, इसमें जेरोधा के नितिन और निखिल कामथ से लेकर इटरनल (पूर्व में जोमैटो) के दीपिंदर गोयल तक कई बड़े नाम मौजूद हैं। आइए जानते हैं 40s की उम्र वाले भारत के 5 सबसे अमीर अरबपतियों के बारे में…

नितिन कामथ: 46 साल की उम्र में नितिन कामथ भारत के 40s वाले सबसे अमीर अरबपति हैं। उन्होंने 2010 में अपने भाई निखिल कामथ के साथ जेरोधा की स्थापना की, जिसने भारत में डिस्काउंट ब्रोकरेज इंडस्ट्री को नई पहचान दी। आज जेरोधा के 70 लाख से ज्यादा सक्रिय ग्राहक हैं और यह देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्मों में गिनी जाती है। Forbes Real-Time Billionaires के मुताबिक, नितिन कामथ की अनुमानित नेटवर्थ 4.7 अरब डॉलर है। निखिल कामथ: 40 साल की उम्र में निखिल कामथ की कुल संपत्ति 3.1 अरब डॉलर है। वे ज़ेरोधा के सह-संस्थापक हैं और भारत के सबसे सफल सेल्फ-मेड अरबपतियों में शामिल हैं। ब्रोकरेज बिजनेस के अलावा वे Rainmatter और True Beacon जैसे निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए फिनटेक सेक्टर में भी सक्रिय हैं। महिमा डाटला: 49 साल की उम्र में महिमा डाटला 3 अरब डॉलर की नेटवर्थ की मालकिन हैं। वह हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी Biological E की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कंपनी 130 से अधिक देशों में वैक्सीन निर्यात करती है और कोविड-19 वैक्सीन Corbevax के लिए भी जानी जाती है। दीपिंदर गोयल: 43 साल की उम्र में दीपिंदर गोयल की कुल संपत्ति 1.8 अरब डॉलर है। उन्होंने 2008 में ज़ोमैटो की शुरुआत की, जिसे अब Eternal नाम दिया जा चुका है। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स के दम पर उन्होंने भारत के सबसे सफल टेक उद्यमियों में अपनी जगह बनाई। शमशीर वायलिल: 49 साल की उम्र में डॉ. शमशीर वायलिल 1.7 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ इस सूची में शामिल हैं। वह Burjeel Holdings के संस्थापक और चेयरमैन हैं। अबू धाबी से शुरू हुआ उनका हेल्थकेयर नेटवर्क आज मध्य पूर्व के कई देशों में फैला हुआ है।

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TikTok की पैरेंट कंपनी ByteDance के फाउंडर झांग यिमिंग ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 43 वर्षीय झांग यिमिंग की कुल संपत्ति 105 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते दौर और ByteDance के तेजी से बढ़ते कारोबार ने उनकी दौलत में बड़ी छलांग लगाई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…