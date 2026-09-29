म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को कई ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, जिन्हें पहली बार समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। नेट एसेट वैल्यू, सिस्टेमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान, सिस्टेमैटिक ट्रांसफर प्लान और एसेट अंडर मैनेजमेंट जैसे शब्द अक्सर म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी में सामने आते हैं।

अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो इन शब्दों का मतलब जानना जरूरी है। आइए जानते हैं इनके बारे में…

नेट एसेट वैल्यू (NAV): जिस तरह शेयर मार्केट में हर शेयर की एक कीमत होती है, उसी तरह म्यूचुअल फंड की हर यूनिट की भी एक कीमत होती है। इसे नेट एसेट वैल्यू (NAV) कहा जाता है। सिस्टेमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP): आपने कभी न कभी SIP का नाम जरूर सुना होगा। यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। इसमें आप हर महीने, हर तिमाही या तय समय पर एक निश्चित रकम निवेश करते हैं। सिस्टेमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP): यह एक ऐसी सुविधा है, जिसमें आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड से धीरे-धीरे दूसरे फंड में ट्रांसफर किया जाता है। इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब निवेशक पहले डेट फंड में पैसा रखता है और बाद में उसे धीरे-धीरे इक्विटी फंड में ट्रांसफर करना चाहता है। सिस्टेमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP): इसके जरिए आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश से हर महीने या तय समय पर एक निश्चित रकम निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद नियमित रकम निकालने की जरूरत वाले निवेशकों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): इसे आसान भाषा में समझें तो यह किसी म्यूचुअल फंड के कुल साइज को दिखाता है। यानी AUM से पता चलता है कि किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेशकों का कुल कितना पैसा लगा हुआ है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR): यह किसी निवेश की सालाना औसत बढ़ोतरी की दर बताता है। अगर आपने कई वर्षों तक निवेश किया है, तो CAGR से यह समझने में मदद मिलती है कि निवेश ने सालाना औसतन कितनी दर से बढ़त दर्ज की। Expense Ratio: यह वह सालाना फीस है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए लेती है। इसी से फंड मैनेजमेंट, रिसर्च और दूसरे खर्च पूरे किए जाते हैं।

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भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं।

इनमें शिव नादर 28.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे आगे हैं। वहीं अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]