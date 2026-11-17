केंद्र सरकार आगामी बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ प्री-बजट बैठक की। इस बैठक में उद्योग संगठनों ने सरकार के सामने कई अहम सुझाव रखे। इनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में कटौती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के लिए टैक्स छूट, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने जैसे मुद्दे शामिल रहे।

उद्योग जगत का मानना है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जिनसे कंपनियों को निवेश करने, नई तकनीक अपनाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले। खास तौर पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने की मांग भी उठाई गई।

LTCG टैक्स में कटौती की मांग

प्री-बजट बैठक में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने लिस्टेड सिक्योरिटीज पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया। संगठन का कहना है कि इस साल की शुरुआत में विदेशी निवेश में बड़ी मात्रा में निकासी देखने को मिली थी। ऐसे में विदेशी निवेशकों को राहत देने के लिए LTCG टैक्स कम किया जाना चाहिए।

FICCI ने यह भी सुझाव दिया कि विदेशी निवेशकों को अपनी पूंजीगत कमाई की गणना उस मुद्रा में करने की अनुमति दी जाए, जिसमें उन्होंने मूल रूप से निवेश किया था। संगठन के मुताबिक, इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में निवेश करना ज्यादा आकर्षक हो सकता है।

मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज की जरूरत

FICCI के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि अगर भारत को अपनी GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 फीसदी तक पहुंचानी है, तो अगले 10 साल में 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के अतिरिक्त कर्ज की जरूरत पड़ सकती है।

उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, खासकर बड़े निवेश और लंबे समय में तैयार होने वाली परियोजनाओं के लिए सस्ते और लंबी अवधि के कर्ज की उपलब्धता अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

गोयनका के मुताबिक, भारत में कर्ज लेने की लागत चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में करीब 400 से 500 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। ऐसे में FICCI ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अलग डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रेमवर्क बनाने का सुझाव दिया है। इसके तहत कंपनियों को लंबे समय के लिए किफायती कर्ज और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है।

CII ने दिए 365 सुझाव, निवेश और रोजगार बढ़ाने पर जोर

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकार को कुल 365 सुझाव दिए हैं। इनमें 64 सुझाव आर्थिक नीतियों से जुड़े हैं। संगठन ने अपने सुझावों में पूंजी निवेश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रोजगार बढ़ाने के लिए लक्षित टैक्स छूट देने की बात कही है।

CII के अध्यक्ष आर मुकुंदन ने कहा कि सरकार को GDP के 4 फीसदी के स्तर पर राजकोषीय घाटे को बनाए रखने और GDP के 3 फीसदी के बराबर सार्वजनिक पूंजीगत खर्च जारी रखने पर ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक, इससे सरकारी खर्च में करीब 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है, जो आर्थिक विकास को गति देने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि विकास का दूसरा बड़ा इंजन निजी क्षेत्र का निवेश है। निजी कंपनियों की ओर से निवेश में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसे आगे भी जारी रखने की जरूरत है।

नई मशीनें लगाने और R&D पर टैक्स छूट की मांग

CII ने सरकार से ऐसी टैक्स नीतियां बनाने का सुझाव दिया है, जिनका फायदा उन कंपनियों को मिले जो वास्तव में अपना निवेश, उत्पादन और रोजगार बढ़ा रही हैं।

इसके तहत नई फैक्ट्री मशीनरी और उपकरण खरीदने वाली कंपनियों को एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का लाभ देने की मांग की गई है। इसका मतलब है कि कंपनियों को मशीनों और उपकरणों की कीमत पर तेजी से टैक्स छूट मिल सकेगी।

इसके अलावा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अतिरिक्त खर्च करने वाली कंपनियों को ज्यादा टैक्स कटौती देने का सुझाव भी दिया गया है। संगठन ने उन कंपनियों को सीमित अवधि के लिए कॉरपोरेट टैक्स में राहत देने की बात कही है, जो नए रोजगार पैदा करें। रोजगार की पुष्टि EPFO के रिकॉर्ड के आधार पर करने का सुझाव दिया गया है।

CII ने यह भी कहा कि भारत को ऐसे क्षेत्रों में अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, जहां अभी दूसरे देशों पर निर्भरता ज्यादा है। इसके लिए जरूरी कंपोनेंट्स, मशीन टूल्स, डाई और मोल्ड बनाने वाली घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसमें MSME सेक्टर को आधुनिक बनाने पर भी विशेष ध्यान देने की मांग की गई है।

रोबोटिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग PLI स्कीम

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) ने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की GDP में हिस्सेदारी 25 फीसदी तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। संगठन ने इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं को मजबूत करने की मांग की।

ASSOCHAM ने रोबोटिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अलग PLI स्कीम शुरू करने का सुझाव दिया है। इसके तहत रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर और सटीक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है।

इससे सर्जिकल रोबोट, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। संगठन का मानना है कि इससे भारत की दूसरे देशों पर तकनीकी निर्भरता कम होगी और देश वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा।

ASSOCHAM ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी टैक्स छूट को दोबारा शुरू करने की मांग भी की। संगठन के मुताबिक, पहले कंपनियों को R&D पर खर्च के लिए 200 फीसदी तक वेटेड टैक्स डिडक्शन और योग्य पूंजीगत खर्च पर 100 फीसदी कटौती जैसे फायदे मिलते थे। इन प्रोत्साहनों को दोबारा लागू करने से कंपनियां नई तकनीक और इनोवेशन में ज्यादा निवेश कर सकती हैं।

MSME सेक्टर को सस्ता कर्ज और मशीनों के आधुनिकीकरण में राहत

दिन में बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) सेक्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इस बैठक में आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) तथा MSME मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

MSME सेक्टर के प्रतिनिधियों ने छोटी और मझोली कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए कई सुझाव दिए। इनमें मशीनों के आधुनिकीकरण, नई तकनीक अपनाने, औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने, गुणवत्ता प्रमाणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने की मांग शामिल रही।

इसके अलावा, MSME कंपनियों की लागत कम करने के लिए सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने, कच्चे माल के आयात पर कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने और कारोबार से जुड़े नियमों को आसान करने का सुझाव दिया गया।

उद्योग संगठनों ने लॉजिस्टिक्स खर्च कम करने, औद्योगिक जमीन तक आसान पहुंच बनाने और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने की भी मांग की। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसी स्थिति होती है, जब तैयार उत्पाद की तुलना में उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल या इनपुट पर ज्यादा आयात शुल्क लगता है। इससे घरेलू कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

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ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 65,443 करोड़ रुपये यानी 7 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश करेगी। मंगलवार को कंपनी ने साल 2030 तक इस निवेश की योजना का ऐलान किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।