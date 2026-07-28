Rule Change 1st August: जुलाई का महीना खत्म होने और अगस्त महीने की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बाकी है। महीने की शुरुआत के साथ ही पैसे से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें तत्काल रेल टिकल का नियम से लेकर GST से जुड़ा नियम में होने वाला बदलाव शामिल है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

एलपीजी सिलेंडर

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की नई कीमतें जारी करती है। जुलाई महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों पर कटौती का तोहफा दिया था। ये कटौती 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई थी। हालांकि, 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखा गया था। इसके चलते अगस्त में भी एलपीजी की कीमतों पर सबकी नजरें टिकी हुई है।

एटीएफ

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एटीएफ के भी नए रेट जारी करती हैं। 1 अगस्त को भी एटीएफ की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

बैंक के नियमों में बदलाव

अगले महीने यानी 1 अगस्त से कई बैंक अपने सर्विस पर लागू शुल्क में बदलाव करने वाले हैं। इन में उज्जिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल है, जो अपने ग्राहकों के लिए SMS Alert चार्ज में बदलाव पहली तारीख से लागू करने जा रहा है।

तत्काल रेल टिकट के नियमों में नियम

रिपोर्ट्स की मानें, तो भारतीय रेलवे 1 अगस्त रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है। इसके तहत अब टोकन देने का समय तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ होगा, जिससे कि रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। लोगों को पहले टोकन लेने और फिर टिकट बुक कराने के लिए अलग-अलग समय पर काउंटर जाना पड़ता था।

जीएसटी से जुड़ा नियम

रिपोर्ट के मुताबिक, ई-इनवॉइस और ई-वे बिल सिस्टम को बेहतर और ट्रांसपरेंट बनाया जा रहा है। इसके तहत बिल-टू-शिप-टू लेन-देन में शिप-टू GSTIN देना अनिवार्य होगा। ये बदलाव 1 अगस्त से देखने को मिल सकता है।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नया ई-पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल कर्मचारियों को उनके पुराने या बंद पड़े ईपीएफ अकाउंट का पता लगाने और उनमें जमा पैसे को उनके एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) में ट्रांसफर करने या अकाउंट को ऑनलाइन सेटल करने में मदद करेगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…