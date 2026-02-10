गुरुग्राम के सबसे मशहूर इलाके में से एक 32वीं एवेन्यू आज कल काफी चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में 32वीं एवेन्यू के सीईओ ध्रुव दत्त शर्मा को गुरुग्राम इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने गिरफ्तार कर लिया है। फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद ध्रुव को 6 फरवरी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।

ध्रुव की यह गिरफ्तारी एक बड़े रियल एस्टेट स्कैम के आरोपों के बाद हुई है, जिसकी कथित तौर पर कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये है। कीमत पर आरोप है कि उसने एक ही कमर्शियल प्रॉपर्टी एक ही समय में 25 अलग-अलग इन्वेस्टर्स को बेच दी थी।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सोर्स के हवाले से इस समय 36 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने एक शिकायत दोहराई है, जो एक बड़े पैटर्न का इशारा करती है। इस डेवलपमेंट ने केस में शामिल रकम को 500 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है।

कौन हैं ध्रुव शर्मा?

अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, ध्रुव शर्मा को गुरुग्राम के कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस में कई लोग लंबे समय से 32वीं माइलस्टोन की ‘लग्जरी-सेंट्रिक, मॉडर्न रेवोल्यूशन’ के पीछे का चेहरा मानते थे।

ध्रुव 32वीं एवेन्यू के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। उन्हें एनएच-8 पर गुरुग्राम के सबसे पुराने लैंडमार्क में से एक, 32वीं माइलस्टोन को एक हाई-एंड लग्जरी डाइनिंग और रिटेल हब के तौर पर रीब्रांड करने के लिए पहचान मिली।

2015 में 32वीं एवेन्यू के सीईओ का पद संभालने से पहले ध्रुव ने गेस्टहाउसर नाम का एक वेकेशन रेंटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था। उनकी लीडरशिप में 32वीं एवेन्यू एक “कूल” डेस्टिनेशन बन गया, जहां इंटरनेशनल ब्रांड्स और क्यूरेटेड क्यूलिनरी एक्सपीरियंस होस्ट किए जाते थे।

उन्हें 2019 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल किया गया था। उन्होंने सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बेचा; उन्होंने एक “वाइब” बेचा।

ध्रुव की एंटरप्रेन्योरशिप में सफलता की कहानी तब खराब हो गई, जब 2023 में ट्रॉम वेंचर्स ने ‘25 फ्लोर स्कैम’ का मामला उठाया, जिसके बाद कई दूसरे नाराज इन्वेस्टर्स ने दावा किया कि 32वीं एवेन्यू की ‘सफलता’ के पीछे के आदमी ने उनका शोषण किया।

‘एक फ्लोर के लिए 25 खरीदार’ स्कैम

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शर्मा का मल्टीलेयर्ड स्कैम सबसे पहले ट्रॉम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की एक शिकायत से सामने आया था। अपनी शिकायत में ट्रॉम वेंचर्स ने आरोप लगाया कि 2021 में, 32 माइलस्टोन ने कंपनी से 32वीं माइलस्टोन कॉम्प्लेक्स के पहले फ्लोर पर 3000 sq ft की कमर्शियल प्रॉपर्टी (यूनिट नंबर 24) बेचने का ऑफर दिया।

खबर है कि डील ₹2.5 करोड़ में फाइनल हुई थी और पेमेंट 21 सितंबर 2021 को किया गया था। बेचने का एग्रीमेंट तो हो गया था, लेकिन शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया है कि मालिकाना हक ट्रांसफर करने वाली कन्वेयंस डीड बार-बार फॉलो-अप करने के बावजूद कभी रजिस्टर नहीं हुई।

शिकायत करने वाले ने बाद में जो इंटरनल चेक किए, उनसे एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। 2022 और 2023 के बीच, एक ही फ्लोर कथित तौर पर 25 अलग-अलग लोगों को बेचा गया था। फ्रॉड को छिपाने के लिए, शर्मा ने कथित तौर पर उसी फ्लोर को इन खरीदारों से एक दूसरी फर्म, ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के तहत 30 वर्ष की लीज पर वापस ले लिया।

पुलिस ने कहा कि शिकायत करने वाले ने अक्टूबर 2023 में एक लीगल नोटिस जारी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान, कंपनी ने महीनों तक इन्वेस्टर्स को “अश्योर्ड रेंटल” देना जारी रखा, जिससे अगस्त 2025 में पेमेंट बंद होने तक एक लेजीटिमेट, परफॉर्मिंग एसेट का भ्रम बना रहा।

हालांकि शुरुआती गिरफ्तारी एक यूनिट से जुड़ी थी, लेकिन मामले का दायरा काफी बढ़ गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 36 इन्वेस्टर्स ने EOW में बयान दर्ज करवाए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने अलग-अलग मामलों में पांच FIR भी दर्ज की हैं, जिनमें इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है।

द हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई लोगों ने शिकायत की है कि 32वीं एवेन्यू ने उनके साथ धोखा किया है। कुछ का दावा है कि उनके साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हुआ है, जबकि दूसरों का दावा है कि उन्हें तय कीमत से बहुत छोटी प्रॉपर्टी बेची गई।

HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कई दिनों से, 32वीं एवेन्यू से जुड़े इन्वेस्टर्स और कर्मचारी बकाया पेमेंट न करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि शर्मा ने कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया है।

EOW इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन्वेस्टर्स का पैसा गोवा और राजस्थान में होटल प्रॉपर्टी और प्लॉट खरीदने के लिए डायवर्ट किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मामले की जांच करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को एक सूचना भेजी है।

32वीं एवेन्यू का जवाब

द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक बयान में, 32वीं एवेन्यू के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि ट्रॉम वेंचर्स के साथ मामला आपसी समझ के बाद “मिलकर सुलझा लिया गया” था। कंपनी ने पहले पेमेंट में देरी की वजह कंपनी की गुड़गांव प्रॉपर्टी के एक सीमित हिस्से में शॉर्ट-टर्म खाली जगह को बताया था, जो नॉर्मल किराएदार बदलने और किराएदारी में बदलाव की वजह से हुई थी।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “यह दुख की बात है कि एक ब्रांड जिसे कस्टमर और इन्वेस्टर दोनों का पसंदीदा माना जाता है, उसे दशकों के अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और लगातार डिलीवरी के बावजूद, कुछ जगहों पर साइक्लिकल खालीपन की वजह से रेप्युटेशन पर असर पड़ा है।”

