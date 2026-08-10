Dividend Alert: अगर आपके पोर्टफोलियो में PSU या FMCG शेयर हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए खास हो सकता है। अर्निंग सीजन अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और इसी बीच कई बड़ी कंपनियां निवेशकों को डिविडेंड देने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि इन शेयरों की रिकॉर्ड डेट अब बेहद करीब आ चुकी है, इसलिए निवेशकों की नजर इन पर टिक गई है।

इस बार फोकस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे बड़े लार्ज-कैप शेयर हैं। गुरुवार, 13 अगस्त को इन कंपनियों की रिकॉर्ड डेट पड़ रही है, जिससे ये स्टॉक्स बाजार में चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते एक्स-डिविडेंड होने वाले टॉप 5 शेयर कौन-कौन से हैं…

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics)

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बुधवार, 13 अगस्त को अपने 1 रुपये के शेयर पर 0.55 रुपये के फ़ाइनल डिविडेंड पेआउट के लिए एक्स-डेट हो जाएगी। इसके साथ, FY26 के लिए PSU का कुल डिविडेंड पेआउट Rs 2.50 प्रति शेयर हो जाएगा।

पावर ग्रिड कॉर्प (Power Grid Corp)

इस महारत्न PSU पावर ग्रिड कॉर्प ने 13 अगस्त की रिकॉर्ड डेट तय की है ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से शेयरहोल्डर 1.25 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं, यह शेयरहोल्डर की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा।

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Godrej Consumer Products)

FMCG कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने जुलाई में 5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। स्टॉक 13 अगस्त को एक्स-डिविडेंड हो जाएगा और एलिजिबल शेयरहोल्डर्स को 5 सितंबर, 2026 को या उससे पहले यह रकम दी जाएगी।

साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank)

बैंक ने 0.45 पैसे प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है, और इसका स्टॉक गुरुवार, 13 अगस्त को एक्स-डेट हो जाएगा।

प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स (Prestige Estate Projects)

रियल-एस्टेट फर्म प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स 13 अगस्त को अपनी रिकॉर्ड बुक चेक करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि 2 रुपये प्रति शेयर के फ़ाइनल डिविडेंड पेमेंट के लिए शेयरहोल्डर पात्रता रखते हैं, जो अगली एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा।

क्या होती है रिकॉर्ड डेट?

रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है जिसे कंपनी तय करती है। इस दिन कंपनी यह देखती है कि उसके रजिस्टर में किन निवेशकों के नाम शेयरधारक के रूप में दर्ज हैं। वही निवेशक डिविडेंड, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट या वोटिंग राइट्स जैसे कॉर्पोरेट एक्शन का फायदा पाने के हकदार होते हैं।

यह भी पढ़ें: Ola Electric Vs Ather: कौन सा EV शेयर करा सकता है आपको मोटी कमाई?

देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में मजबूत डिमांड दर्ज होने के बावजूद एथर एनर्जी लिमिटेड और ओला इलेक्ट्रिक ने FY27 की पहली तिमाही में अलग-अलग रास्ते अपनाए। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एथर का ऑपरेशन से रेवेन्यू साल-दर-साल 89% बढ़कर 1,216.92 करोड़ रुपये हो गया, जबकि होलसेल वॉल्यूम 81% बढ़कर 83,418 यूनिट हो गया। ओला का ऑटोमोटिव रेवेन्यू तिमाही-दर-तिमाही 72% बढ़कर 455 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन FY26 की पहली तिमाही से 45% कम रहा, जब रेवेन्यू 828 करोड़ रुपये था। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।]