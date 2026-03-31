नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 कल यानी 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही टैक्सेशन, बैंकिंग, रिटायरमेंट सेविंग्स और रोजमर्रा के खर्चों से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा नए इनकम टैक्स कानून के लागू होने को लेकर रही है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे अपडेट हैं जो सीधे आम लोगों की जेब पर असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं…

बैंकिंग और एटीएम का इस्तेमाल होगा महंगा

टैक्स के अलावा, डेली के बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन में भी बदलाव हो सकते हैं। बैंक ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव कर रहे हैं, जिसमें फ्री ट्रांज़ैक्शन लिमिट और उससे ज्यादा चार्ज शामिल हैं। ATM से UPI-बेस्ड कैश निकालने को भी इन्हीं लिमिट में गिना जाने की उम्मीद है।

एचडीएफसी बैंक के मुताबिक, UPI-बेस्ड ATM से पैसे निकालना अब महीने की फ्री ट्रांज़ैक्शन लिमिट में गिना जाएगा और लिमिट पार होने पर कस्टमर्स से चार्ज लिया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कुछ खास डेबिट कार्ड के लिए रोज़ाना कैश निकालने की लिमिट 1 लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर दी है। इसका मतलब है कि अक्सर कैश इस्तेमाल करने वाले लोग तय फ्री ट्रांज़ैक्शन की संख्या पार करने पर ज्यादा पैसे दे सकते हैं।

फ्यूल, टोल और ट्रैवल

1 अप्रैल से बदलाव सिर्फ सेविंग्स और निवेश तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रोज़मर्रा के खर्चों पर भी असर दिख सकता है। FASTag से जुड़े चार्ज, LPG सिलेंडर की कीमतें और पेट्रोल-डीजल के रेट्स ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स और सरकारी पॉलिसी एडजस्टमेंट के आधार पर बदल सकते हैं।

पेंशन फ्लेक्सिबिलिटी और रिटायरमेंट प्लानिंग

रिटायरमेंट प्लानिंग में भी बदलाव हो सकते हैं। बदलते फ्रेमवर्क के तहत, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सिस्टम के बीच स्विच करने का ऑप्शन मिल सकता है, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम में जाना भी शामिल है। इससे कर्मचारियों को एश्योर्ड और मार्केट-लिंक्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बीच चुनने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है।

नया टैक्स फ्रेमवर्क

1 अप्रैल से नए इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। हाल ही में नोटिफाई किए गए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, नए इनकम-टैक्स एक्ट 2025 का मकसद पुराने प्रोविज़न को बदलकर और एक ज्यादा स्ट्रीमलाइन्ड सिस्टम लाकर कम्प्लायंस को आसान बनाना है, जिसमें मौजूदा वित्तीय वर्ष और असेसमेंट ईयर के अंतर के बजाय टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट शामिल है।

हालांकि, इस बड़े बदलाव के बावजूद, नए और पुराने दोनों टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नया टैक्स सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर जारी रहेगा, जिससे ज्यादा टैक्सपेयर्स कम डिडक्शन वाले आसान स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे।

पैन, कम्प्लायंस और रिपोर्टिंग नियम

कम्प्लायंस की ज़रूरतें भी सख्त होती जा रही हैं। सरकारी बयानों के मुताबिक, PAN से जुड़े नियम और सख्त होंगे, जिसमें PAN और आधार डिटेल्स के बीच बेहतर तालमेल और कुछ मामलों में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी।

इसके साथ ही, ज्यादा वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन और टैक्स कम्प्लायंस के लिए रिपोर्टिंग नॉर्म्स को मजबूत किया जा रहा है, जो फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की दिशा में लगातार कोशिशों का संकेत है।

यह भी पढ़ें: 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, जो दशकों पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। केंद्र सरकार पहले ही इन नए नियमों को नोटिफाई कर चुकी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…