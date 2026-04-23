बिहार ने देश को कई सफल उद्योगपति दिए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और सोच से बड़ा नाम बनाया है। इसमें वेदांता ग्रुप के फाउंडर अनिल अग्रवाल से लेकर रेजरपे के को-फाउंडर शशांक कुमार तक शामिल है। ये सभी अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे माइनिंग, सिक्योरिटी सर्विस और डिजिटल पेमेंट आदि लेकिन इनकी सफलता की कहानी एक जैसी है छोटे शहर से निकलकर बड़ी पहचान बनाना। आज हम आपको इन्हीं के बारे में जानकारी देने वाले हैं…

अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal)

वेदांता ग्रुप के फाउंडर अनिल अग्रवाल को बिहार का सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति माना जाता है। पटना में जन्मे अग्रवाल ने बेहद साधारण पृष्ठभूमि से शुरुआत की। उनका बिजनेस मेटल, माइनिंग और एनर्जी सेक्टर में फैला हुआ है।

Forbes (23 अप्रैल 2026) के अनुसार, अनिल अग्रवाल और उनका परिवार लगभग $4.8 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में 888 स्थान पर हैं। वे भारत में लिस्टेड वेदांता लिमिटेड में भी बहुमत हिस्सेदारी रखते हैं। 2018 में उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज को प्राइवेट करने के लिए 1 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च किया।

72 वर्षीय अग्रवाल लंदन में रहते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक हैं। वे “Giving Pledge” का हिस्सा हैं और अपनी संपत्ति का 75% दान करने का संकल्प ले चुके हैं।

बासुदेव नारायण सिंह (Basudeo Singh)

बासुदेव सिंह प्रमुख फार्मा उद्योगपतियों में से एक हैं और Alkem Laboratories के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। उन्होंने अपने चचेरे भाई Samprada Singh के साथ मिलकर कंपनी को एक छोटी शुरुआत से देश की अग्रणी जेनेरिक दवा कंपनियों में बदलने में अहम भूमिका निभाई।

Forbes (23 अप्रैल 2026) के अनुसार, बसुदेव सिंह की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 2.3 बिलिय डॉलर है और वे दुनिया के अरबपतियों की सूची में शामिल हैं। उनकी कंपनी के भारत सहित कई स्थानों पर 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिनमें एक कैलिफोर्निया (अमेरिका) में भी है, जहाँ फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाए जाते हैं।

बसुदेव सिंह का संबंध बिहार से रहा है। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की और शुरुआती करियर में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। बाद में अपने भाई के बुलावे पर वे बिजनेस से जुड़े और कंपनी के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

Shashank Kumar (शशांक कुमार)

शशांक कुमार भारत के प्रमुख टेक उद्यमियों में गिने जाते हैं और शशांक रेजरपे के को-फाउंडर हैं। उनका जन्म और शुरुआती शिक्षा पटना, बिहार में हुई, जहां उन्होंने सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, पटना से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की से कंप्यूटर साइंस में बी.टेक (2008–2012) किया और कॉलेज के दौरान SDSLabs की स्थापना में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने करियर की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में की। 2014 में उन्होंने हर्षिल माथुर के साथ मिलकर रेजरपे की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाना था। 2015 में कंपनी को Y Combinator के W15 बैच में चुना गया।

आज रेजरपे भारत के सबसे बड़े पेमेंट गेटवे में से एक है, जो हजारों स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनियों को सेवाएं देता है। कंपनी को Peak XV Partners, Tiger Global और Mastercard जैसे बड़े निवेशकों का समर्थन मिला है।

Forbes (23 अप्रैल 2026) के अनुसार, शशांक कुमार की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 1 बिलियन डॉलर है और वे दुनिया के अरबपतियों की सूची में शामिल हैं।

आर.के. सिन्हा (Ravindra Kishore Sinha)

आर.के. सिन्ह एसआईएस ग्रुप एंटरप्राइजेज के संस्थापक और ग्रुप चेयरमैन हैं। उन्होंने 1985 में SIS की शुरुआत की और इसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी सर्विस कंपनी में बदल दिया।

करीब 39+ वर्षों के अनुभव के साथ, आर.के. सिन्हा ने कंपनी को मैनड गार्डिंग, कैश लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और पेस्ट कंट्रोल जैसे विविध क्षेत्रों में विस्तार दिया। उनकी कंपनी का स्पेन की Prosegur के साथ जॉइंट वेंचर भी है, जो कैश लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करता है।

Forbes (2018) के अनुसार, उनकी नेटवर्थ लगभग 1 बिलियन डॉलर रही है और वे दुनिया के अरबपतियों की सूची में शामिल हो चुके हैं।

शशांक कुमार (Shashank Kumar)

शशांक कुमार बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। उनकी मां टीचर और पिता बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यरत थे। उन्होंने नेतरहाट आवासीय विद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से पढ़ाई की। 2012 में उन्होंने DeHaat की शुरुआत की, जिसका FY23 में राजस्व करीब 1,965 करोड़ रुपये रहा।

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टिम कुक (Tim Cook) अब एप्पल (Apple) में एक बड़े बदलाव के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पद छोड़कर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में जाने वाले हैं। करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले कुक की जगह मौजूदा हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस (John Ternus) लेंगे। कुक के नेतृत्व में कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 350 अरब डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…