आयकर भरने वाले अधिकतर लोगों को लगता हैं कि हर तरह की कमाई पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयकर कानून में कुछ ऐसी आय भी हैं, जिन पर तय शर्तों के तहत टैक्स नहीं लगता।

अगर आप इन नियमों की जानकारी रखते हैं, तो टैक्स प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कानूनी रूप से टैक्स बचा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 प्रमुख टैक्स-फ्री आय के बारे में…

कृषि आय पर टैक्स छूट: भारत में मौजूद खेती की जमीन से होने वाली आय पर आम तौर पर इनकम टैक्स से छूट मिलती है। इसमें खेती और खेती की उपज की बिक्री से होने वाली इनकम शामिल है। लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी राशि पर टैक्स छूट : लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिला पैसा आम तौर पर तय शर्तों के तहत टैक्स से छूट वाला होता है। हालांकि कुछ हाई-प्रीमियम पॉलिसी और ULIP पर खास नियम लागू होते हैं, लेकिन इंश्योर्ड व्यक्ति की गुजरने पर मिलने वाली कोई भी रकम पूरी तरह टैक्स-फ़्री रहती है। ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट : सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर आय कर से पूरी छूट मिलती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी टैक्स कानूनों के तहत तय शर्तों के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। अभी अधिकतम ग्रेच्युटी छूट 20 लाख रुपये है। एलिजिबल छूट लिमिट से ज्यादा कोई भी राशि टैक्स के दायरे में आ सकती है। EPF और PPF के टैक्स लाभ: ईपीएफ मिनिमम सर्विस की शर्तों सहित खास शर्तों को पूरा करने पर टैक्स-फ़्री विड्रॉल देते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड (PPF) निवेश पर भी टैक्स-फ़्री इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम मिलती है। स्कॉलरशिप पर टैक्स छूट: एजुकेशन के खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर टैक्स से पूरी छूट मिलती है। इसके अलावा, कुछ सरकारी-अप्रूव्ड अवॉर्ड, गैलेंट्री अवॉर्ड और खास रिलीफ फंड से मिले पेमेंट पर भी टैक्स छूट मिल सकती है।

[ डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। टैक्स छूट सभी मामलों में स्वतः लागू नहीं होती। प्रत्येक छूट के लिए आयकर कानून में अलग-अलग शर्तें और प्रावधान निर्धारित हैं। आपकी आय, निवेश और परिस्थितियों के आधार पर टैक्स देनदारी अलग हो सकती है। किसी भी टैक्स संबंधी निर्णय से पहले संबंधित प्रावधानों की जांच करें या योग्य टैक्स विशेषज्ञ/चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें। ]