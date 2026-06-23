भारतीय स्टार्टअप जगत के जाने-माने उद्यमी और क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह अब एक नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर जैसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी मेटा ने उन्हें व्हाट्सएप का नया प्रमुख नियुक्त किया है।

इसके साथ ही वह व्हाट्सएप की कमान संभालने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। वह 2019 से कंपनी का नेतृत्व कर रहे विल कैथकार्ट की जगह लेंगे।

व्हाट्सएप दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिसके लगभग 3 अरब से अधिक यूजर्स हैं। अकेले भारत में इसके 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं।

ऐसे में कुणाल शाह की यह नियुक्ति न सिर्फ उनके करियर का बड़ा पड़ाव है, बल्कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

Philosophy के छात्र से अरबों डॉलर के बिजनेस तक का सफर

कुणाल शाह का जन्म अहमदाबाद में हुआ और उनकी परवरिश मुंबई में हुई। उन्होंने मुंबई के Wilson College से दर्शनशास्त्र (Philosophy) की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने MBA में दाखिला लिया, लेकिन उद्यमिता के सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।

उनकी असली पहचान 2010 में बनी, जब उन्होंने संदीप टंडन के साथ मिलकर फ्रीचार्ज की स्थापना की। उस समय मोबाइल रिचार्ज और डिजिटल पेमेंट्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा था।

फ्रीचार्ज ने यूजर्स को मोबाइल और यूटिलिटी बिल भुगतान पर रिवॉर्ड्स देने की सुविधा दी, जिससे यह जल्द ही देश के सबसे लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो गया।

फ्रीचार्ज की ऐतिहासिक डील

साल 2015 में ई-कॉमर्स कंपनी Snapdeal ने फ्रीचार्ज का अधिग्रहण करीब 40 करोड़ डॉलर (400 मिलियन डॉलर) में किया। उस समय यह भारत के स्टार्टअप सेक्टर की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। इस सौदे ने कुणाल शाह को देश के सफल टेक उद्यमियों की सूची में शामिल कर दिया।

क्रेड की स्थापना

फ्रीचार्ज से बाहर निकलने के बाद कुणाल शाह ने कई स्टार्टअप्स में एंजेल निवेशक के रूप में निवेश किया। फिर 2018 में उन्होंने क्रेड की शुरुआत की।

शुरुआत में क्रेड का फोकस समय पर क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों को रिवॉर्ड देने पर था। बाद में कंपनी ने अपने कारोबार का विस्तार लोन, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में भी किया।

मेटा ने क्यों चुना कुणाल शाह?

मेटा द्वारा शाह को व्हाट्सएप के नेतृत्व में लाने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब कंपनी अपने सभी प्लेटफार्मों पर मैसेजिंग, भुगतान, कमर्शियल और एआई के गहन एकीकरण की तलाश कर रही है।

यह नियुक्ति मेटा द्वारा क्रेड में किए गए लगभग 900 मिलियन डॉलर के निवेश के बाद हुई है, जो भारत के फिनटेक क्षेत्र में कंपनी द्वारा किए गए सबसे बड़े रणनीतिक निवेशों में से एक है।

व्हाट्सएप में नई जिम्मेदारी

कुणाल शाह के Meta में जाने के बाद क्रेड के स्ट्रैटेजी और फाइनेंस प्रमुख Miten Sampat अंतरिम CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, कुणाल शाह के सामने अब व्हाट्सएप को अगले चरण की ग्रोथ, डिजिटल पेमेंट्स और AI इंटीग्रेशन के जरिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की चुनौती होगी।

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दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क (Elon Musk) को एक ही दिन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ताजा अरबपति रैंकिंग के अनुसार, मस्क की नेटवर्थ में एक दिन के भीतर 152 अरब डॉलर (करीब 14.4 लाख करोड़ रुपये) की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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