तमिलनाडु का बकाया कर्ज (वह कुल रकम जो राज्य सरकार को किसी खास समय पर कर्ज देने वालों को चुकानी होती है) 2016-17 से 2026-27 (अप्रैल-मार्च) के बीच लगभग चार गुना बढ़कर 2.8 लाख करोड़ रुपये से 10.6 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान कर्ज का कुल स्टॉक भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 21.8% से बढ़कर 26.1% हो गया है।

इस बढ़ते कर्ज के साथ-साथ ब्याज का भुगतान भी तेजी से बढ़ा है; 2016-17 में यह 21,449 करोड़ रुपये था, जो 2026-27 के बजट में बढ़कर 78,677 करोड़ रुपये हो गया है।

बात यहीं खत्म नहीं होती। दस साल पहले तमिलनाडु सरकार की कुल आमदनी (यानी टैक्स और बिना टैक्स वाले दोनों स्रोतों से होने वाली आय) का 15.3% हिस्सा ब्याज के भुगतान में चला जाता था। इस वित्त वर्ष में यह अनुपात बढ़कर 22.8% होने का अनुमान है।

एक अस्थिर स्थिति

पश्चिम बंगाल और केरल के लिए भी कहानी कुछ अलग नहीं है।

साथ दिए गए चार्ट से पता चलता है कि 2016-17 में ही इन दोनों राज्यों के लिए कर्ज-से-GDP का अनुपात काफी ज्यादा (30-38%) था।

तब से पश्चिम बंगाल में यह अनुपात उसी स्तर पर बना हुआ है, जबकि केरल में इसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकार की आमदनी का जो हिस्सा कर्ज पर ब्याज चुकाने में खर्च होता है, वह इन दोनों राज्यों के लिए लगभग 20% है।

तुलना के तौर पर देखें तो, 2025-26 में (जिसके लिए कुल मिलाकर डेटा उपलब्ध है) भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बकाया कर्ज-से-GDP का अनुपात 29.2% रहने का अनुमान था। इसके मुकाबले, ब्याज भुगतान और आमदनी का अनुपात 12.2% था, जो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल के अनुपात से काफी कम है।

असम में भी पिछले दस सालों में कर्ज-से-GDP का अनुपात 17.1% से बढ़कर 25.2% हो गया है। हालांकि, ब्याज भुगतान को राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों के 10% के अंदर ही सीमित रखा गया है।

इसका एक मुख्य कारण यह है कि असम एक विशेष श्रेणी का राज्य है, जिसके तहत उसे योजनाओं या परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाली 90% फंडिंग ब्याज-मुक्त अनुदान (ग्रांट) के रूप में मिलती है, और बाकी 10% ही ऋण के रूप में लेना पड़ता है। जो राज्य विशेष श्रेणी में नहीं आते उनके लिए अनुदान का हिस्सा केवल 30% होता है, और बाकी 70% ऋण के रूप में होता है।

लेकिन चाहे कोई राज्य विशेष श्रेणी में हो या न हो, और चाहे सत्ता में नई पार्टी हो या पुरानी, ​​इन राज्यों पर मौजूदा और लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ अब बिल्कुल भी वहनीय (sustainable) नहीं रह गया है।

बढ़ती ब्याज दरों के मौजूदा माहौल में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। 5 मई को, तमिलनाडु ने छह साल की अवधि वाले ‘राज्य सरकारी बॉन्ड’ की नीलामी के ज़रिए 1,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया, जिस पर औसत ब्याज दर 7.49% थी। जबकि, ठीक एक साल पहले इसी राज्य ने छह साल की अवधि के लिए 1,000 करोड़ रुपये का यही ऋण केवल 6.54% की दर पर लिया था।

सामान्य तौर पर, राज्य सरकारें अब 10 साल की अवधि वाले ऋणों पर 7.72-7.73% की दर से ब्याज चुका रही हैं; जबकि पिछले साल इसी समय यह दर 6.7-6.71% थी।

समाधान

अधिकांश राज्यों की यह गंभीर ऋण-स्थिति शायद कुछ अपरंपरागत (unconventional) उपायों की मांग करती है।

उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार राज्यों के ऋण पर लगने वाले ब्याज को पुनर्गठित (restructure) कर सकती है, माफ कर सकती है, या कम कर सकती है; यहां तक कि वह किसी राज्य को दिए गए ऋण के एक हिस्से को पूरी तरह से ‘बट्टे खाते में भी डाल सकती है’ (write off)।bयह राहत इस शर्त पर दी जा सकती है कि संबंधित राज्य कुछ सुधार लागू करे जैसे: बिजली की दरों को तर्कसंगत बनाना; पानी, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के संचालन और रखरखाव पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए उन पर शुल्क लगाना; कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल कम आय वाले और ज़रूरतमंद परिवारों तक ही सीमित रखना और पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकार सौंपना।

इसके अलावा, कुछ अन्य अभिनव (innovative) समाधान भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ‘तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम’ (TIDCO) को ही लें। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली यह औद्योगिक संवर्धन एजेंसी, ‘टाइटन कंपनी लिमिटेड’ में 27.88% की हिस्सेदारी रखती है। यह हिस्सेदारी, टाटा समूह (Tata Group) की कुल हिस्सेदारी (जो उसकी होल्डिंग कंपनी और विभिन्न सहायक कंपनियों के माध्यम से कुल 25.02% है) से भी अधिक है। इससे TIDCO, Titan का मुख्य प्रमोटर बन जाता है। Titan की स्थापना 1984 में तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा पर होसुर में क्वार्ट्ज़ एनालॉग घड़ियों के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी।

वह कंपनी (जिसका मूल नाम Titan Watches Ltd था) आज एक प्रमुख लाइफस्टाइल एक्सेसरीज़ निर्माता बन गई है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, Titan Company ने कुल 60,942 करोड़ रुपये की आय पर टैक्स के बाद 3,337 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

अब, इसका तमिलनाडु के कर्ज संकट से क्या लेना-देना है? इसका जवाब Titan Company के शेयरों के बाज़ार मूल्य में छिपा है। 6 मई को शेयर के बंद भाव के आधार पर, इसका मूल्य 3,86,919 करोड़ रुपये था। Titan में TIDCO की 27.88% हिस्सेदारी का मूल्य ही 1,07,873 करोड़ रुपये होगा।

सीधे शब्दों में कहें तो, यदि TIDCO Titan Company में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दे, तो तमिलनाडु सरकार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटा सकेगी और अपने बकाया कर्ज को लगभग दसवें हिस्से तक कम कर सकेगी। इससे ब्याज भुगतान में होने वाली वार्षिक बचत, उस 272 करोड़ रुपये से कहीं अधिक होगी जो TIDCO को 2024-25 के लिए Titan Company में अपनी 27.88% हिस्सेदारी पर लाभांश (dividend) के रूप में प्राप्त हुआ था।

तमिलगा वेट्री कज़गम (फ़िल्म स्टार से राजनेता बने विजय की पार्टी, जिनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है) के चुनावी घोषणापत्र में तमिलनाडु को “आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राज्य” बनाने का वादा किया गया है… “बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करके… और आय के नए स्रोत बनाकर”।

टाइटन में TIDCO की हिस्सेदारी की बिक्री आय का ऐसा ही एक नया स्रोत हो सकती है। इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल सरकारी कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकता है, जिससे सालाना ब्याज का बोझ कम होगा। इससे बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि अनुसंधान और कृषि विस्तार, और लक्षित कल्याणकारी खर्चों के लिए सरकार के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा।

लंबे समय से चले आ रहे कर्ज के बोझ को कम करने के लिए आय के नए स्रोत खोजना दूसरे राज्यों के लिए भी इसी तरह की एक चुनौती है।

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हर महीने घर की मुखिया महिलाओं को 2500 रुपये से लेकर हर घर को हर साल छह मुफ्त LPG सिलेंडर तक। जैसे ही फिल्म अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी TVK अपनी जबरदस्त चुनावी जीत के बाद तमिलनाडु पर राज करने की तैयारी कर रही है, अब सबका ध्यान उसके घोषणापत्र में किए गए बड़े-बड़े वादों पर है। ये वादे पिछली राज्य सरकारों द्वारा किए गए वादों पर आधारित हैं, और उनसे कहीं ज्यादा भी हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…