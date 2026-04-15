थोक कीमतों में महंगाई लगातार पांचवें महीने बढ़ी है। मार्च में यह 3.88 प्रतिशत रही, जिसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, बिजली और मैन्युफैक्चर्ड चीजों की कीमतों में आई भारी तेज़ी है। सरकारी डेटा के अनुसार, बुधवार को जारी आंकड़ों में पता चला कि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई पिछले महीने 2.13 प्रतिशत थी, जबकि पिछले साल मार्च में यह 2.25 प्रतिशत थी।

उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “मार्च 2026 में महंगाई की दर बढ़ने की मुख्य वजह कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, अन्य मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें, गैर-खाद्य वस्तुएं, बुनियादी धातुओं का निर्माण और खाद्य वस्तुओं आदि की कीमतों में हुई बढ़ोतरी है।”

WPI डेटा के मुताबिक, ईंधन और बिजली के समूह में महंगाई फरवरी के 3.78 प्रतिशत की गिरावट से बढ़कर मार्च में 1.05 प्रतिशत पर पहुंच गई। कच्चे पेट्रोलियम में महंगाई पिछले महीने की 1.29 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले मार्च में बढ़कर 51.57 प्रतिशत हो गई। मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों में महंगाई फरवरी के 2.92 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में 3.39 प्रतिशत हो गई।

हालांकि, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी होकर 1.90 प्रतिशत रह गई, जो फरवरी में 2.19 प्रतिशत थी। सब्जियों के मामले में, महंगाई फरवरी के 4.73 प्रतिशत के मुकाबले मार्च में नरम होकर 1.45 प्रतिशत रह गई।

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 28 फरवरी को संकट शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें 50 प्रतिशत से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं।

सरकार ने 26 मार्च को पेट्रोल और डीज़ल दोनों पर उत्पाद शुल्क (excise duty) में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईंधन बेचने वाली कंपनियां कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ सीधे ग्राहकों पर न डालें।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई रुकावटों के कारण, कच्चे तेल की कीमतें एक महीने के भीतर ही लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं।

इस हफ्ते जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले महीने यह 3.21 प्रतिशत थी। इसकी मुख्य वजह कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी है।

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कच्चे माल की लागत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद सरकारी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखे हुए हैं जिसके कारण पेट्रोल पर नुकसान बढ़कर 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…