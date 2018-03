E-commerce कंपनी अलीबाबा को लेकर Twitter पर भिड़े Flipkart और Snapdeal

चीन की प्रमुख ईकामर्स कंपनी अलीबाबा भारतीय बाजार में उतरने की योजना बना रही है और इसको लेकर भारत की दो शीर्ष आनलाइन खुदरा कंपनियों- फ्लिपकार्ट तथा स्नैपडील- में आज सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से तकरार हो गई। अलीबाबा ने भारतीय इकामर्स कंपनी पेटीएम व स्नैपडील में निवेश किया है। कंपनी ने हाल ही में था कि उसकी भारतीय बाजार में पूर्ण रूप से आने की योजना है।

इस घटनाक्रम के मद्देनजर फिलपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल ने टवीटर पर लिखा, अलीबाबा ने अब सीधे तौर पर अपना परिचालन शुरू करने का फैसला किया है जो बताता है कि भारत में उनके निवेश का अब तक का प्रदर्शन कितना खराब रहा है।

Alibaba deciding to start operations directly shows how badly their Indian investments have done so far

— Sachin Bansal (@_sachinbansal) March 25, 2016