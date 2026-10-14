भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को सपाट शुरुआत हुई। निफ्टी 22700 अंकों पर स्थिर रहा जबकि सेंसेक्स लगभग 73044 अंकों पर था। शुरुआती कारोबार में आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टीसीएस के शेयर 3% से अधिक चढ़े, वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इंफोसिस के शेयरों में लगभग 2% की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसके शेयर 1.8% गिर गए।

एशियाई बाजार

बुधवार को एशियाई बाजार मिले-जुले रुख के साथ खुले। जापान का निक्केई 225 0.32% बढ़ा जबकि टॉपिक्स 0.11% गिरा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी खुलने पर 0.82% बढ़ा जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.45% गिरा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक 0.62% नीचे गिर गया।

ब्रेंट क्रूड ऑयल

कच्चे तेल की कीमतें बुधवार को शुरुआती कारोबार में पिछले बंद भाव से अधिक रहीं, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 107 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रही। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल वायदा की कीमत 0.9% बढ़कर लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) 102.14 पर कारोबार कर रहा था। यह सूचकांक प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का मूल्यांकन करता है। इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक और अन्य मुद्राएं शामिल हैं। 13 अक्टूबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.28 पर बंद हुआ।

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