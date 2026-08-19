भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ खुले। निफ्टी 50 43 अंक या 0.18% गिरकर 24,112 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 99 अंक या 0.13% गिरकर 77,136 पर खुला।

एशियाई बाजार में गिरावट

कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के चलते एशिया-प्रशांत बाजारों में गिरावट देखी गई। जापान का निक्केई 225 1.04% और टॉपिक्स 1.01% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.89% और स्मॉल-कैप कोस्डैक 3.62% नीचे रहा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,371 पर बंद हुआ, जबकि पिछले दिन यह 25,471.15 पर बंद हुआ था।

अमेरिकी बाजार

मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉव जोन्स में 116 अंकों की गिरावट आई, यानी 0.2% की गिरावट, जबकि एसएंडपी 500 में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक कंपोजिट में 1.3% की गिरावट आई, जो तीनों में सबसे अधिक गिरावट वाला बाजार रहा।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स में 0.79% की बढ़ोतरी हुई और यह 85.61 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वहीं, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.66% बढ़कर 91.62 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर कच्चे तेल की कीमतें 0.78% बढ़कर 85.60 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थीं।

खबर अपडेट हो रही है…