Fixed Deposit Interest: 1 लाख की एफडी पर कौन सा बैंक दे रहा ज्यादा ब्याज? जानें कहां होगी ज्यादा बचत

Fixed Deposit Interest on Rs 1 Lakh: SBI की तुलना में HDFC बैंक 1 लाख को 10 साल तक जमा करने पर ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है।

1 लाख रुपये की एफडी 10 साल तक के लिए हो सकती है। (फोटो-pixabay)

HDFC, SBI और पोस्ट ऑफिस में कौन सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज दर ऑफर कर रहा है? जानें FD Calculator के लिहाज से कौन बेस्ट?

Fixed Deposit Interest on Rs 1 Lakh: SBI की तुलना में HDFC बैंक 1 लाख को 10 साल तक जमा करने पर ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है। 1 लाख रुपये की एफडी 10 साल तक के लिए हो सकती है। 1 लाख रुपये की FD पर कौन सा बैंक देगा सबसे ज्यादा ब्याज? देखें पूरी लिस्ट Senior Citizen Fixed Deposit Interest calculation: FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) की बात करें तो कई सारे बैंक अभी सीनियर सिटीजन को हाई इंट्रेस्ट रेट (ऊंची ब्याज दर) ऑफर कर रहे हैं। SBI और HDFC बैंक देश में वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 प्रतिशत तक ब्याज दर दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 1 लाख रुपये को 1, 3, 5 और 10 साल के लिए SBI, HDFC बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा करने पर क्या फायदा मिलेगा। जानें SBI Fixed Deposit calculation 1 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

FD कैलकुलेटर से पता चलता है कि SBI में 1 साल के लिए 1 लाख रुपये के डिपॉजिट पर आप 6,396 रुपये ब्याज के तौर पर कमा सकते हैं। सीनियर सिटीजन को इस अवधि के लिए 6.25 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। Also Read 100 और 200MP कैमरे वाले रियलमी स्मार्टफोन, जानें एक-दूसरे से कितने अलग 3 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

अगर आप एसबीआई में 3 साल के लिए 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको 23,144 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। FD Calculator दिखाता है कि वरिष्ठ नागरिकों को 7 प्रतिशत का ब्याज मिल जाएगा। Also Read WhatsApp ने लॉन्च किया कमाल का फीचर, अनजान नंबर से आने वाली कॉल अपने आप हो जाएगी म्यूट, ऐसे करें यूज 5 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

SBI में 5 साल के लिए 1 लाख रुपये जमा करने पर वरिष्ठ नागरिक 44,995 रुपये का ब्याज पा सकते हैं। एफडी कैलकुलेटर के मुताबिक, इस अवधि के लिए सीनियर सिटीजन को 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। 10 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

एफडी कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर एसबीआई में 10 साल के लिए 1 लाख रुपये जमा किए जाते हैं तो 1,10,235 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। इस अवधि में सीनियर सिटीजन को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर का फायदा मिल जाएगा। SBI Fixed Deposit calculation 1 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

1 साल के लिए HDFC बैंक में 1 लाख रुपये जमा करने पर 7,291 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। FD calculator के मुताबिक, यह बैंक सीनियर सिटीजन को 7.1 प्रतिशत ब्याज दर ऑफर करेगा। 3 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

3 साल के लिए HDFC बैंक में 1 लाख रुपये जमा करने पर आप 24,972 रुपये का ब्याज पा सकते हैं। एफडी कैलकुलेटर से पता चलता है कि यह बैंक सीनियर सिटीजन को 7.5 प्रतिशत ब्याज ऑफर करता है। 5 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

HDFC बैंक में 1 लाख रुपये अगर आप 5 साल के लिए जमा करते हैं तो आप 44,995 रुपये ब्याज के तौर पर कमा सकते हैं। FD Calculator के मुताबिक, सीनियर सिटीजन को यह बैंक 7.5 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है। 10 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

HDFC बैंक में अगर आप 10 साल के लिए 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 1,15,456 रुपये आप ब्याज के तौर पर पा सकते हैं। एफडी कैलकुलेटर के मुताबिक, यह बैंक सीनियर सिटीजन के लिए 7.75 प्रतिशत ब्याज दर ऑफर कर रहा है। Post Office Fixed Deposit calculation 1 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 6975 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेंगे। FD Calculator के मुताबिक, सीनियर सिटीजन और आम नागरिकों के लिए ब्याज दर 6.8 प्रतिशत रहेगी। 3 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

अगर आप 3 साल के लिए 1 लाख रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं तो 23,144 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेंगे। एफडी कैलकुलेटर से पता चलता है कि सीनियर सिटीजन के साथ-साथ दूसरे नागरिकों को 7 प्रतिशत ब्याज दर ऑफर की जाती है। 5 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट

FD calculator के मुताबिक, 5 साल के लिए 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर 44,995 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के साथ-साथ आम लोगों को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर ऑफर की जाती है। गौर करने वाली बात है कि पोस्ट ऑफिस 10 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा नहीं देती।

पढ़ें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram