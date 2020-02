Five star hotel on above railway tracks: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिहाज से लगातार नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन में पटरियों के फाइव स्टार होटल तैयार करने का प्लान बनाया है। स्टेशन के ऊपर बनने वाले इस होटल में यात्रियों के लिए शानदार सुविधाएं होंगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा, ‘दुनिया में ऐसा होता रहा है, लेकिन भारत में यह पहला प्रयोग है। गांधीनगर ऐसा पहला स्टेशन होगा, जहां पटरियों के ऊपर फाइव स्टार होटल चलेगा।’

होटल की प्लानिंग के बारे में बताते हुए वीके यादव ने कहा कि पटरियों के पास बने पिलर्स पर छत डाली जाएगी और फिर उसके ऊपर होटल बनेगा। फेमस होटल चेन लीला ग्रुप की ओर से तैयार किया जा रहा यह होटल दिसंबर 2020 तक बन सकता है।

रेलवे का नहीं होगा कोई खर्च: यादव ने कहा, ‘यह यूनीक मॉडल है। इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि ट्रेनों के गुजरने की कोई आवाज होटल के अंदर सुनाई न दे।’ उन्होंने कहा कि इस होटल के जरिए रेलवे का मकसद यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं का अनुभव देना है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट पर रेलवे को कोई रकम भी खर्च नहीं करनी पड़ रही है।

300 कमरों का होगा होटल: यह होटल कितना आलीशान होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 300 कमरे होंगे। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, उसमें तीन टावर होंगे, जो पंखुड़ियों की तरह नजर आएंगे। ये तीनों टावर क्रमश: 6, 8 और 10 मंजिल के होंगे। सबसे ऊंची इमारत में फाइव स्टार होटल होगा।

