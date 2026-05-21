अगर आप दिल्ली में अपने सपने का घर खरीदने का सोच रहे हैं तो फिर यह खबर आपके काम की हो सकती है। बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) नागरिक आवास योजना लेकर आया है। जिसके तहत नरेला और सिरसपुर जैसे इलाकों में फ्लैट्स की बंपर बिक्री चल रही है।

नागरिक आवास योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि चुनिंदा फ्लैट्स पर 25% की भारी छूट दी जा रही है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई, 2026 है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत फ्लैट्स की कीमतें और ऑनलाइन बुकिंग की प्रोसेस…

‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिल रहे हैं फ्लैट

यह योजना’पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर लाइव है यानी जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्रेशन और बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा, फ्लैट उसे ही अलॉट कर दिया जाएगा।

अधिक मांग के चलते योजना के सभी ईडब्ल्यूएस (EWS) फ्लैट्स पहले ही पूरी तरह बिक चुके हैं, लेकिन एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणी में अभी भी सीमित फ्लैट्स उपलब्ध हैं।

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कैटेगरी और कीमतों

डीडीए ने अलग-अलग बजट वाले परिवारों के लिए तीन मुख्य श्रेणियों में फ्लैट्स के ऑप्शन दिए हैं

फ्लैट की श्रेणी शुरुआती कीमत क्षेत्रफल LIG फ्लैट्स 11.51 लाख रुपये 35.76 वर्ग मीटर MIG फ्लैट्स 67.03 लाख रुपये 114.05 वर्ग मीटर HIG फ्लैट्स 95.89 लाख रुपये 160.25 वर्ग मीटर

इन फ्लैट्स की खासियतें?

खुली बालकनी और गाड़ियों को पार्क करने के लिए अच्छी-खासी जगह और लोकेशन के मामले में भी ये फ्लैट्स बेहतरीन जगह पर हैं। ये जीटी करनाल रोड और यूईआर-2 के बिल्कुल पास हैं। इसके अलावा पास में ही हॉस्पिटल, स्कूल यूनिवर्सिटी और लोकल मार्केट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

कैसे करें ऑनलाइन बुकिंग?

– आधिकारिक वेबसाइट http://www.dda.gov.in या सीधे eservices.dda.org.in पर जाएं।

– होमपेज पर दिख रहे ‘नागरिक आवास योजना’ के लिंक पर क्लिक करें।

– अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।

– फिर पसंदीदा फ्लैट का चयन करें।

– तय बुकिंग राशि का ऑनलाइन भुगतान करें।

– अधिक जानकारी के लिए आप डीडीए के आधिकारिक टोल-फ्री नंबर 1800110332 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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