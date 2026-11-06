आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े निवेश में सुस्ती की आशंकाओं के चलते गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार में लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली के कारण वॉल स्ट्रीट की चुनाव-बाद वाली तेजी पूरी तरह खत्म हो गई।

समाचार एजेंसी ANI ने CNN की रिपोर्ट की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह बिकवाली इस डर के बीच हुई कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त से डेटा सेंटर के विस्तार पर पाबंदियां लग सकती हैं और देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की गति धीमी हो सकती है।

टेक्नोलॉजी शेयरों से भरपूर नैस्डैक कंपोजिट में अप्रैल 2025 के बाद की सबसे बड़ी एक-दिवसीय गिरावट दर्ज की गई। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वैश्विक स्तर पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।

इस गिरावट का असर व्यापक बाजार सूचकांकों पर भी पड़ा; S&P 500 और डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज (Dow Jones Industrial Average) ने अप्रैल 2025 के बाद का अपना सबसे खराब कारोबारी सत्र दर्ज किया।

नैस्डैक 5.52 प्रतिशत गिरकर 24,315.00 पर बंद हुआ। यह पिछले महीने के अपने रिकॉर्ड स्तर से 10 प्रतिशत से अधिक नीचे आ गया है और अब ‘करेक्शन’ (correction) के दायरे में प्रवेश कर गया है।

S&P 500 में 4.36 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 7,353.73 पर बंद हुआ, जबकि डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 1,833.06 अंक (यानी 3.44 प्रतिशत) गिरकर 51,523.06 पर बंद हुआ।

इस भारी नुकसान ने बुधवार को चुनाव के बाद आई तेजी के सभी लाभों को मिटा दिया। उस दिन डाउ जोंस 1,500 अंकों से अधिक उछला था, जो अप्रैल 2025 के बाद का उसका सबसे अच्छा कारोबारी दिन था। उस सत्र में S&P 500 और नैस्डैक में भी 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई थी।

निवेशक टेक्नोलॉजी कंपनियों को लेकर सतर्क हो गए हैं, क्योंकि ऐसी चिंताएं सामने आई हैं कि कांग्रेस के दोनों सदनों और प्रमुख गवर्नर चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से अमेरिका में डेटा सेंटरों के विस्तार पर असर पड़ सकता है। बुधवार को अमेज़न, मेटा और गूगल जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में तेज़ी आई थी। इसकी वजह यह उम्मीद थी कि नई पाबंदियों के चलते डेटा सेंटरों पर होने वाला खर्च कम हो सकता है, जिससे नकदी (कैश) बचेगी और मुनाफ़ा बढ़ सकता है।

हालांकि, CNN की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को निवेशकों ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्हें डर था कि प्रस्तावित पाबंदियां अंततः टेक्नोलॉजी सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

सेमीकंडक्टर कंपनियों और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। ब्रॉडकॉम के शेयरों में 10% की गिरावट आई, जबकि एनवीडिया के शेयरों में 9% की कमी दर्ज की गई। ओरेकल के शेयरों में भी लगभग 7% की गिरावट आई।

CNN के मुताबिक, ट्रूइस्ट एडवाइजरी सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कीथ लर्नर ने इस हफ्ते बाज़ार में आई भारी उतार-चढ़ाव को एक ‘तत्काल प्रतिक्रिया’ (knee-jerk reaction) बताया है। उनके अनुसार, इसे इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं माना जा सकता कि कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण के दौरान टेक्नोलॉजी शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहेगा।

यह भी पढ़ें: Anthropic IPO : 16.29 अरब डॉलर का रेवेन्यू, 80.7 अरब डॉलर का नुकसान, जानें 5 बड़ी बातें

एआई कंपनी एन्थ्रोपिक के IPO को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी ने शेयर बाजार में लिस्ट होने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सोमवार को अपना IPO प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी के कारोबार, कमाई और वित्तीय स्थिति से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]