भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से जुड़े ब्याज दर नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2026 से पूरे देश में लागू होंगे। नए नियमों का उद्देश्य बैंकों की ब्याज दर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और एकरूप बनाना है।

नई गाइडलाइंस के तहत बैंक रोज़ाना अपनी वेबसाइट पर बल्क FD की ब्याज दरें अपडेट करेंगे, जबकि एक ही दिन स्वीकार की गई समान राशि की जमा पर सभी शाखाओं में एक जैसी ब्याज दर देना अनिवार्य होगा। बता दें कि बल्क डिपॉज़िट का मतलब 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एकमुश्त टर्म डिपॉज़िट से है।

हर दिन सुबह 10 बजे अपडेट होंगी ब्याज दरें, सभी ब्रांच में मिलेगा एक समान रेट

1 अक्टूबर 2026 से बैंकों को अपनी वेबसाइट पर जमा योजनाओं, खासकर बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरें हर कार्यदिवस सुबह 10:00 बजे तक अपडेट करनी होंगी। RBI ने इसके लिए अधिकतम 10 मिनट का ग्रेस टाइम दिया है, यानी जानकारी सुबह 10:10 बजे तक सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।

साथ ही, RBI ने यह भी निर्देश दिया है कि एक ही तारीख पर स्वीकार की गई समान राशि और समान अवधि की जमा पर बैंक की सभी शाखाओं में एक जैसी ब्याज दर लागू होगी।

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बल्क डिपॉजिट पर बैंक तय कर सकेंगे अलग दरें

नई गाइडलाइंस के तहत बैंकों को 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बल्क डिपॉजिट पर अलग-अलग ब्याज दरें तय करने की स्वतंत्रता रहेगी। बैंक यह निर्णय अपनी फंडिंग लागत और Liquidity Coverage Ratio (LCR) फ्रेमवर्क के अनुसार ले सकेंगे।

क्या रिटेल निवेशकों पर पड़ेगा इन नियमों में बदलाव का असर?

ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चूंकि ये नियम बल्क डिपॉजिट (3 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा) से जुड़े हैं, इसलिए FD निवेशकों पर इनका असर कम होने की संभावना है। हालांकि, इन गाइडलाइंस से बैंकों के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता और एकरूपता आएगी।

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कैसे तय करते हैं बैंक FD पर ब्याज दरें?

1997 से RBI बैंकों को घरेलू टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें स्वयं तय करने की अनुमति देता है। आम तौर पर:

– 3 करोड़ रुपये से कम: रिटेल FD पर एक समान ब्याज दरें लागू होती हैं।

– 3 करोड़ रुपये या अधिक: बल्क डिपॉजिट पर बैंक अलग ब्याज दर तय कर सकते हैं।

1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नए नियम इसी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।