Family Pension Rules: रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को निर्देश दिया है कि फैमिली पेंशन से जुड़े सभी मामलों का निपटारा रेलवे (सर्विसेज) पेंशन नियम, 2026 के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाए।

बोर्ड ने 19 जून को जारी एक आदेश में कहा कि मान्यता प्राप्त फेडरेशनों में से एक, ‘नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन’ (NFIR) ने उनके ध्यान में यह बात लाई थी कि कुछ डिवीजन और जोन फैमिली पेंशन मामलों को अंतिम रूप देते समय अपनी खुद की गाइडलाइंस और निर्देशों का इस्तेमाल कर रहे थे।

आदेश में कहा गया, “मान्यता प्राप्त फेडरेशनों में से एक (NFIR) ने रेलवे बोर्ड के ध्यान में यह बात लाई है कि रेलवे में डिवीजन/जोन ‘रेलवे (सर्विसेज) पेंशन नियम, 2026’ के तहत मिलने वाली फैमिली पेंशन के मामलों को अंतिम रूप देने के लिए अपनी खुद की गाइडलाइंस/निर्देशों का पालन कर रहे हैं।”

इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए, रेलवे बोर्ड ने अब सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को मौजूदा नियमों का पालन करने की सलाह दी है।

आदेश में कहा गया, “इस संबंध में, सभी जोनल रेलवे/PU को सलाह दी जाती है कि वे फैमिली पेंशन के मामलों को अंतिम रूप देने में ‘रेलवे (सर्विसेज) पेंशन नियम, 2026’ में बताई गई गाइडलाइंस/प्रक्रिया का पालन करें।”

क्यों जरूरी है यह स्पष्टीकरण?

फैमिली पेंशन एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ है जो रेलवे कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पात्र परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। चूंकि पेंशन जीवित जीवनसाथी, आश्रित बच्चों और कुछ मामलों में आश्रित माता-पिता या परिवार के दिव्यांग सदस्यों को सहारा देती है, इसलिए दावों को प्रोसेस करने में कोई भी देरी या विसंगति लाभार्थियों के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा कर सकती है।

रेलवे बोर्ड का यह नया कम्युनिकेशन पूरे रेलवे नेटवर्क में फैमिली पेंशन मामलों को संभालने के तरीके में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगता है। सभी यूनिट्स को एक ही तरह के नियमों का पालन करने का निर्देश देकर, बोर्ड भ्रम को कम करने और स्थानीय स्तर पर पेंशन प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्याओं से बचने की कोशिश कर रहा है।

क्या हैं फैमिली पेंशन?

‘रेलवे (सर्विसेज) पेंशन नियम, 2026’ के तहत, फैमिली पेंशन आम तौर पर रेलवे कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पात्र जीवनसाथी को देय होती है। जीवनसाथी न होने की स्थिति में, यह लाभ नियमों में बताई गई शर्तों के अधीन पात्र बच्चों को मिल सकता है।

फैमिली पेंशन की रकम और पात्रता का क्रम सरकार द्वारा बताए गए पेंशन नियमों के तहत तय होता है। ऐसे दावों पर काम करने वाले अधिकारियों को पेमेंट मंजूर करने से पहले पात्रता, ज़रूरी दस्तावेज़ों और दूसरी शर्तों की जांच करनी होती है।

क्योंकि फैमिली पेंशन के मामलों में अक्सर कई दावेदार होते हैं और दस्तावेजों व पात्रता की जांच की जरूरत होती है, इसलिए एक जैसे तरीके अपनाना जरूरी है ताकि लाभार्थियों को बिना किसी देरी के पेमेंट मिल सके।

यह भी पढ़ें: NPS से जुड़े काम होंगे आसान

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कुछ सरकारी संस्थाओं को राहत देते हुए उन्हें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) सेवाओं का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी है। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को प्रति सब्सक्राइबर प्रति वर्ष 500 रुपये का निश्चित शुल्क देना होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल 19 जून, 2026 के सरकारी आदेश RBE नंबर 47/2026 पर आधारित है। यह आदेश मुख्य रूप से फैमिली पेंशन के मामलों को प्रोसेस करने की प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। फ़ैमिली पेंशन की पात्रता, हकदारी और पेमेंट लागू पेंशन नियमों और हर मामले की अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित पेंशन नियमों को देखें या खास जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी से सलाह लें। ]