पेट्रोलियम उत्पाद जैसे क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के बदौलत देश का निर्यात अगस्त में 19.21 प्रतिशत बढ़कर 27.84 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट में कहा, “अगस्त 2018 में निर्यात कारोबार 27.84 अरब डॉलर हो गया। इसमें 19.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। पेट्रोलियम उत्पादों को हटाकर भी निर्यात में 17.43 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से अगस्त में वस्तुओं का आयात भी 25.41 प्रतिशत बढ़कर 45.24 अरब डॉलर हो गया। इसके चलते आलोच्य माह में व्यापार घाटा 17.4 अरब डॉलर रहा। जबकि जुलाई महीने में व्यापार घाटा बढ़कर पांच साल के उच्चतम स्तर के नजदीक पहुंच गया था। इस महीने यह आंकड़ा 18.02 अरब डॉलर था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान निर्यात में 16.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि आयात में 17.34 प्रतिशत की तेजी आई।

Export Trade during August 2018 recorded at US $27.84 billion, a positive growth of 19.21%. Exports excluding Petroleum also reported a positive growth of 17.43%.

