Jansatta Explained: अमेरिका-ईरान के बढ़ते टकराव के बीच ईरान दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को लेकर नया नियम लागू करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान होर्मुज स्टेट से गुजरने वाले जहाजों से क्रिप्टोकरेंसी में शुल्क ‘टोल टैक्स’ लेने की ईरान की योजना बना रहा है।

इतना अहम क्यों है होर्मुज जलडमरूमध्य ?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है। दुनिया के 20 फीसदी तेल की सप्लाई इस समुद्री रास्ते से गुजरती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत अपनी 80% से ज्यादा कच्चे तेल की जरूरत आयात करता है। भारत का बड़ा हिस्सा तेल इराक, सऊदी अरब, यूएई से आता है जो इसी रास्ते से आता है।

ईरान की नई योजना क्या है?

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में ईरान के ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स यूनियन के स्पोक्सपर्सन हामिद हुसैनी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ईरान सीजफायर के दौरान चैनल से गुजरने वाले जहाजों से 1 डॉलर प्रति बैरल तेल के बराबर क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट करने की मांग करेगा।

ईरान क्रिप्टो में भुगतान क्यों लेना चाहता है?

Giottus के सीईओ Vikram Subburaj ने अनुसार, ‘होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने के लिए क्रिप्टो पेमेंट की मांग करने के ईरान के कदम को 8-9 अप्रैल के सीजफायर के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। सीजफायर से नॉर्मल हालात वापस नहीं आए। इसने मिलिट्री ब्लॉकेड को इकोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम में बदल दिया। यह वॉटरवे दुनिया भर के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20-25% हिस्सा ले जाता है। यह स्ट्रेट ईरान को फ्लो पर स्ट्रक्चरल लेवरेज देता है।

ट्रस विंडो के दौरान, ईरान ने कथित तौर पर जहाजों से क्रिप्टो या युआन में टोल पेमेंट पहले से अरेंज करने को कहा है, जिसमें 1 डॉलर प्रति बैरल से लेकर 2 मिलियन डॉलर प्रति टैंकर तक का चार्ज शामिल है। यह कोई फाइनेंशियल इनोवेशन नहीं है। हमें इसे जियोपॉलिटिकल दबाव के ऊपर एक सैंक्शन वर्कअराउंड के तौर पर देखना चाहिए। क्रिप्टो डॉलर-क्लियरिंग सिस्टम पर निर्भरता को खत्म करता है जिन्हें रियल टाइम में ब्लॉक या ट्रैक किया जा सकता है।

बिटकॉइन को प्राथमिकता देना फंक्शनल है। बिटकॉइन हर कन्फर्मेशन साइकिल में 10-60 मिनट के अंदर बैंकिंग रेल के बाहर सेटलमेंट करने में मदद करता है। साथ ही, पारंपरिक बैंकिंग सर्किट ऐसे ट्रांजैक्शन को फ्रीज़ नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में, यह वोलैटिलिटी से ज्यादा मायने रखता है।

ईरान को फायदा तुरंत और क्वांटिफाएबल है। पहला, दुनिया भर के तेल फ्लो का 20% हैंडल करने वाले कॉरिडोर से गुज़रने का डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। दूसरा, सैंक्शन लागू होने से थोड़ा बचाव। तीसरा, यह कि ईरान को एक नाजुक सीजफायर के दौरान काउंटरपार्टीज पर लेवरेज मिलेगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि लॉजिस्टिक्स पर कंट्रोल एनर्जी मार्केट में प्राइसिंग पावर में बदल जाता है।’

Bitget में CMO ने इग्नासियो एगुइरे ने कहा, ‘ईरान की क्रिप्टो पेमेंट स्वीकार करने की स्ट्रैटेजी काफी हद तक इंटरनेशनल बैन और एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ टकराव की वजह से फाइनेंशियल आइसोलेशन से प्रेरित है। पश्चिम से लगे दुश्मनी भरे बैन ने ईरान को ग्लोबल मेनस्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम, खासकर SWIFT नेटवर्क से अलग कर दिया है, जिससे डॉलर या दूसरी मुख्य इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट लेना मुश्किल हो गया है।

ईरान शिपिंग टोल जैसे स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन के लिए क्रिप्टो पेमेंट की मांग कर रहा है। आसान शब्दों में, बिटकॉइन ईरान को सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल वाले ट्रेडिशनल बैंकों पर निर्भर हुए बिना पेमेंट पाने का एक तरीका देता है।’

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टो भी कहां जाता है। इसमें लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन, एथेरियम, बिनेंस कॉइन सहित अन्य करेंसी क्रिप्टोकरेंसी के प्रकार है।

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दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। बिटकॉइन और अन्य करेंसी में निवेश करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि, जहां क्रिप्टो में कमाई के मौके हैं, वहीं इससे जुड़े फ्रॉड और स्कैम के मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करते समय कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। यहां हम आपको सुरक्षित लेन-देन के कुछ आसान तरीके बता रहे हैं…

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