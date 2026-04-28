LPG New Rules: अमेरिका-ईरान तनाव के चलते अभी ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, ऐसे में 1 मई से घरेलू कुकिंग गैस की कीमतों में एक और बदलाव होने की संभावना है। मार्च से अब तक 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर पहले ही 60 रुपये महंगा हो चुका है और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में एक ही महीने में तीन बार बढ़ोतरी हुई है।

सरकार ने एलपीजी बुकिंग के नियमों को भी सख्त कर दिया है, ओटीपी-आधारित डिलीवरी ऑथेंटिकेशन शुरू किया है, और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।

कितनी बढ़ी हैं एलपीजी की कीमतें?

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के चलते तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर भारत में एलपीजी की कीमतों पर भी पड़ा है। पिछले महीने, तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पूरे देश में 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की थी।

कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में एक महीने के अंदर तीन बार बढ़ोतरी हुई है। अकेले अप्रैल 2026 में मेट्रो शहरों में कीमतें 196 रुपये बढ़ गईं, जबकि मार्च में भी इनमें बढ़ोतरी हुई थी।

एलपीजी बुकिंग के नए नियम

एलपीजी बुकिंग के नियम भी अब ज्यादा सख्त हो गए हैं। शहरों में, उपभोक्ताओं को अब दो बुकिंग के बीच 25 दिनों का इंतजार करना होगा, जो पहले 21 दिन था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में यह अंतर बढ़कर 45 दिन तक हो सकता है।

एलपीजी डिलीवरी के लिए ओटीपी-आधारित ऑथेंटिकेशन

डिलीवरी सिस्टम को भी अपडेट किया गया है। सब्सिडी वाले सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए, अब डिलीवरी के समय OTP-आधारित ऑथेंटिकेशन जरूरी है।

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, फ़िलहाल लगभग 98% बुकिंग ऑनलाइन होती हैं और लगभग 94% डिलीवरी OTP का इस्तेमाल करके वेरिफ़ाई की जाती हैं। आने वाले हफ़्तों में ये नियम और भी सख्त हो सकते हैं।

किसे करवाना होगा आधार eKYC?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए, आधार-आधारित eKYC अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अन्य LPG इस्तेमाल करने वालों को eKYC दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्होंने यह पहले ही करवा लिया है।

कैसे बुक करें एलपीजी सिलेंडर?

व्हाट्सएप के जरिए

अपने गैस प्रोवाइडर का ऑफिशियल नंबर सेव करें और अपना ऑर्डर देने के लिए “Hi” या “REFILL” भेजें।

मिस्ड कॉल के जरिए

बुकिंग नंबर पर मिस्ड कॉल दें या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से IVRS पर कॉल करें।

SMS के जरिए

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से बुकिंग नंबर पर “LPG” या “REFILL” भेजें।

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सैलरी आते ही 50/30/20 के नियम को बजट बनाने का आसान और लोकप्रिय तरीका माना जाता है। यह नियम आपकी मंथली सैलरी को तीन हिस्सों में बांटकर खर्च और बचत को संतुलित करने में मदद करता है। इस नियम के अनुसार आपकी कमाई का 50% जरूरी खर्चों पर, 30% लाइफस्टाइल खर्चों पर और 20% बचत या निवेश के लिए रखा जाता है। यहां पढे़ं पूरी खबर…