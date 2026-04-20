Coin vs Token Explained: क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में अक्सर कॉइन (Coin) और टोकन (Token) शब्द सुनने को मिलते हैं। कई लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। अगर आप क्रिप्टो के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको कॉइन और टोकन के बीच का अंतर पता होना काफी जरूरी है।

कॉइन क्या होता है?

कॉइन की अपनी अलग ब्लॉकचेन होती है। इसका मतलब है कि कॉइन को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है। कॉइन का इस्तेमाल आम तौर पर डिजिटल पेमेंट के रूप में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बिटकॉइन, इथेरियम आदि कॉइन है क्योंकि इनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है।

टोकन क्या होता है?

टोकन को आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि टोकन दूसरी ब्लॉकचेन पर बनाई जाती है यानी इसकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती है। ये किसी मौजूदा नेटवर्क (Binance Smart Chain या Solana आदि) पर काम करती है। टोकन का इस्तेमाल गेमिंग और NFT प्लेटफॉर्म में किया जाता है। Shiba Inu , Uniswap टोकन के उदाहरण है।

टोकन और कॉइन में क्या अंतर होता है?

आधारकॉइनटोकन
ब्लॉकचेनखुद की ब्लॉकचेन होती हैकिसी दूसरी ब्लॉकचेन पर बनता है
इस्तेमालडिजिटल करेंसी के रूप मेंकिसी गेम, ऐप के अंदर काम आता है
कैसे बनते हैंकॉइन बनाने के लिए नई ब्लॉकचेन बनानी पड़ती हैकिसी मौजूदा ब्लॉकचेन पर आसानी से बन जाता है
उदाहरणबिटकॉइन, इथेरियमचेनलिंक, शिबा इनु

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। इसमें लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन, एथेरियम सहित अन्य करेंसी क्रिप्टोकरेंसी के प्रकार है।

ब्लॉकचेन क्या है?

ब्लॉकचेन एक डिजिटल खाता-बही है, जिसमें सारे लेन-देन एक डेटा ब्लॉक के रूप में स्टोर होते हैं। इसके हर Block में डाटा (उदाहरण – किसी ने किसे कॉइन भेजा) होता है। ये ब्लॉक आपस में चेन से जुड़े रहते हैं। इसी वजह से इसे ब्लॉकचेन कहां जाता है।

क्रिप्टो टैक्स क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन से होने वाली इनकम पर क्रिप्टो टैक्स लगता है। आपको क्रिप्टो बेचना, स्टेकिंग, माइनिंग, एयरड्रॉप या गिफ्ट, ऐसी सभी आय की रिपोर्ट करनी होगी।

टैक्स कितना लगता है?

आयकर अधिनियम के सेक्शन 115BBH के तहत सभी क्रिप्टो प्रॉफिट पर 30% के फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। लॉन्ग-टर्म या शॉर्ट-टर्म गेन में कोई अंतर नहीं है और कोई स्लैब बेनिफिट भी नहीं मिलता है।

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हाल ही में ईरान द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में ‘टोल वसूलने’ की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी चर्चा का विषय बन गई है। कई लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं और इसके बारे में सीखना भी चाहते हैं। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में ऐसे कई तकनीकी शब्द हैं, जिनका मतलब आम लोगों को समझ नहीं आता। ऐसे में आज हम आपको क्रिप्टो से जुड़े कुछ मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं…

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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