भारत में सामान एक शहर से दूसरे शहर या विदेश तक पहुंचाने में अक्सर जरूरत से ज्यादा समय और खर्च लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे और वेयरहाउस जैसी व्यवस्थाएं लंबे समय तक अलग-अलग तरीके से काम करती रही हैं। अब सरकार इन्हें एक-दूसरे से जोड़कर लॉजिस्टिक्स सिस्टम को तेज, सस्ता और आधुनिक बनाना चाहती है।

इसी उद्देश्य से नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (National Logistics Policy – NLP) लाई गई है। इस पॉलिसी का उद्देश्य देश में माल ढुलाई की पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना और कारोबार की लागत कम करना है।

क्या है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी?

नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की शुरुआत सितंबर 2022 में की गई थी। यह ऐसी नीति है, जिसके तहत सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई परिवहन, इनलैंड वाटरवे, वेयरहाउस और डिजिटल सिस्टम को एक-दूसरे से जोड़ा जा रहा है, ताकि माल की आवाजाही तेज और कम खर्चीली हो सके।

क्या बदलना चाहती है सरकार?

अभी कई बार फैक्ट्री से निकला सामान पहले ट्रक से रेलवे स्टेशन जाता है, फिर ट्रेन से बंदरगाह और वहां से जहाज तक पहुंचता है। लेकिन इन सभी चरणों में बेहतर तालमेल नहीं होने से समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होते हैं।

सरकार का लक्ष्य है कि सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई नेटवर्क को एकीकृत किया जाए ताकि एक ही योजना के तहत माल आसानी से एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंच सके। इसे मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स कहा जाता है।

इससे क्या होगा फायदा?

नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश में माल ढुलाई की लागत कम होगी और सामान पहले के मुकाबले तेजी से ग्राहकों तक पहुंच सकेगा। इससे निर्यात करने वाली कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जबकि MSME और छोटे कारोबारियों का परिवहन खर्च भी घटेगा।

वहीं, किसानों के उत्पाद कम समय में बाजार तक पहुंचने से उन्हें बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी। इन सभी सुधारों के जरिए भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

क्या है PM Gati Shakti से संबंध?

नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, पीएम गति शक्ति ( PM Gati Shakt) राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ मिलकर काम करती है। पीएम गति शक्ति के जरिए देशभर की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है, जबकि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है।

क्या है Unified Logistics Interface Platform (ULIP)?

ULIP एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो अलग-अलग मंत्रालयों और एजेंसियों के डेटा को एक जगह उपलब्ध कराता है। इससे ट्रांसपोर्ट, कस्टम, पोर्ट, रेलवे और अन्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है।

क्यों है भारत को इसकी जरूरत?

भारत में लॉजिस्टिक्स लागत लंबे समय से कई विकसित देशों की तुलना में अधिक रही है। अधिक लागत का असर सीधे उत्पादों की कीमत और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल सिस्टम से कारोबार आसान होगा।

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किसी कंपनी को जब नया प्लांट लगाना हो, कारोबार बढ़ाना हो, तो उसे बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आमतौर पर लोगों को लगता है कि कंपनियां बैंक से लोन लेती होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़ी कंपनियां बैंक से कर्ज लेने के बजाय बॉन्ड जारी करके निवेशकों से पैसा जुटाती हैं।

आखिर ऐसा क्यों होता है? बॉन्ड मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं…