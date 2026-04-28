भारत की प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने कहा है कि वे “ऑपरेशन रोकने” की कगार पर हैं और जेट फ्यूल की ऊंची कीमतों के बीच सरकार से “तुरंत दखल” की मांग की है। एयरलाइंस का कहना है कि वे दोहरी मार (एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की ऊंची कीमतें और युद्ध से जुड़ी एयरस्पेस पाबंदियों के कारण लंबे रूट) झेल रही हैं।

समाचार एजेंसी PTI ने बताया कि एयरलाइन इंडस्ट्री की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है और “एयरलाइंस के लिए भारी नुकसान और विमानों के ग्राउंड होने” से बचने के लिए कुछ कदम सुझाए हैं।

एयरलाइंस अपने ऑपरेशनल खर्च का लगभग 40% हिस्सा जेट फ्यूल खरीदने पर खर्च करती हैं। पश्चिम एशिया में उथल-पुथल ने तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, और एयरस्पेस पाबंदियों ने एयरलाइंस की ऑपरेशनल लागत (खासकर लंबे रूट पर) बढ़ा दी है।

FIA के मुताबिक, जेट फ्यूल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं और कच्चे तेल और ATF के बीच का अंतर एयरलाइंस के ऑपरेशन को “पूरी तरह से” मुश्किल बना रहा है।

एयरलाइंस ने दी ‘भारी नुकसान’ की चेतावनी

एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने कहा, “… कोई भी मनमानी कीमत (घरेलू बनाम अंतरराष्ट्रीय) और/या ATF की कीमत में बेवजह बढ़ोतरी से एयरलाइंस को भारी नुकसान होगा और विमान ग्राउंड हो जाएंगे, जिसके चलते उड़ानें रद्द करनी पड़ेंगी।”

उसने 26 अप्रैल को एक चिट्ठी में कहा, “जिंदा रहने, टिके रहने और ऑपरेशन जारी रखने के लिए, हम मौजूदा हालात से निपटने के लिए तुरंत और सार्थक आर्थिक मदद के लिए आपके तुरंत दखल का अनुरोध करते हैं।”

एयरलाइंस ने सरकार से ATF पर एक्साइज ड्यूटी को कुछ समय के लिए टालने का भी अनुरोध किया है, जो अभी 11% है।

उन्होंने कहा, “संकट से पहले के समय की तुलना में ATF की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी के साथ, बढ़ी हुई कीमतों में रुपये की गिरावट को भी जोड़ दें, तो 11 परसेंट एक्साइज ड्यूटी भी एयरलाइंस के लिए कई गुना बढ़ जाती है और ATF की कीमत में एक बड़े असर के तौर पर जुड़ जाती है।”

पिछले महीने, सरकार ने घरेलू ऑपरेशन के लिए ATF की कीमत में बढ़ोतरी को 15 रुपये प्रति लीटर तक सीमित कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन के लिए, कीमत 73 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई थी।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ‘पूरी तरह से अव्यावहारिक’

एयरलाइंस ने कहा कि हालात ने व्यावहारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन को, घरेलू ऑपरेशन के साथ-साथ, “पूरी तरह से अव्यावहारिक” बना दिया है और अप्रैल में एविएशन सेक्टर को भारी नुकसान हुआ है। FIA ने “तुरंत दखल” की मांग की और कहा कि मौजूदा हालात घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स में भारी असंतुलन पैदा कर रहे हैं। इससे एयरलाइन नेटवर्क भी अव्यावहारिक और अस्थिर होते जा रहे हैं।

“भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा दबाव में है और बंद होने या अपने ऑपरेशन्स रोकने की कगार पर है।”

FIA के मुताबिक, देश के सबसे बड़े एविएशन हब दिल्ली में जेट फ्यूल पर दूसरा सबसे ज़्यादा वैल्यू-एडेड टैक्स (VAT) 25% है, जबकि सबसे ज़्यादा रेट 29% तमिलनाडु में लगता है।

फेडरेशन ने कहा, “दूसरे बड़े एविएशन शहर, जैसे मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता में यह रेट 16 परसेंट से 20 परसेंट के बीच है। ये 6 शहर भारत के अंदर एयरलाइंस के 50 परसेंट से ज़्यादा ऑपरेशन्स को कवर करते हैं।”

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