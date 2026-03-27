केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की है, लेकिन कटौती का सीधा फायदा सस्ते ईंधन के रूप में आम लोगों को शायद न मिले। भारत सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये कर दी है, जबकि डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है।

मोदी सरकार ने इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए यह कदम उठाया है।

क्यों नहीं कम होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम?

पेट्रोल और डीजल के दाम कम न होने का कारण तेल विपणन कंपनियों को हो रहा भारी घाटा है। मौजूदा समय में कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं। इस वजह से भारतीय तेल कंपनियां हर लीटर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगभग 48.8 रुपये का नुकसान उठा रही हैं।

केंद्र सरकार की ओर से दी गई 10 रुपये की यह राहत का इस्तेमाल कंपनियां अपने घाटे को कम करने के लिए करेंगी यानी ग्राहकों को सीधे तौर पर कीमतों में कटौती का लाभ मिलना मुश्किल लग रहा है।

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