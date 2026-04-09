अगर किसी लेन-देन में पैसों के सोर्स का साफ सबूत नहीं हो, तो आम खरीद-फरोख्त भी आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां 5.58 लाख रुपये की एक छोटी-सी खेती की जमीन की खरीद भी टैक्स विवाद बन गई।

हाल ही में आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) की जयपुर बेंच ने इस केस की सुनवाई की। मामले में जमीन खरीदने को लेकर टैक्सदाता का स्पष्टीकरण बार-बार बदलता रहा, जबकि आयकर विभाग भी अपने आरोपों को ठोस तरीके से साबित नहीं कर सका।

इसी वजह से ट्रिब्यूनल ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं दिया और मामले को दोबारा जांच के लिए वापस भेज दिया।

कैसे शुरू हुआ मामला?

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, यह मामला मार्च 2008 का है, जब टैक्स देने वाले ने 5,58,500 रुपये की खेती की जमीन खरीदी थी। सरकारी चैनलों से जानकारी मिलने के बाद, यह लेन-देन टैक्स विभाग की नजर में आ गया।

इसके बाद, असेसिंग ऑफिसर (AO) ने धारा 142(1) के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसमें टैक्स देने वाले से निवेश के सोर्स के बारे में बताने को कहा गया। हालांकि, आखिरकार धारा 144 के तहत असेसमेंट एकतरफा (ex-parte) पूरा कर लिया गया और पूरी रकम को ‘बिना स्पष्टीकरण वाला निवेश’ मान लिया गया।

बदलते स्पष्टीकरणों से पैदा हुआ शक

टैक्स देने वाले ने शुरुआत में कहा कि यह पैसा खेती और डेयरी के कामों से हुई पिछली बचत से आया था।

लेकिन इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) [CIT(A)] के सामने अपील के दौरान, स्पष्टीकरण बदल गया। अब टैक्स देने वाले ने दावा किया कि 5 लाख रुपये उसके पति से नकद तोहफे के तौर पर मिले थे और बाकी रकम बचत से आई थी।

पति के पैसों के बारे में भी बताया गया। बताया गया कि पति को पुश्तैनी जमीन बेचने से 7 लाख रुपये मिले थे, जिसे पहले ही नकद निकाल लिया गया था।

स्पष्टीकरण में यह बदलाव एक अहम मुद्दा बन गया। टैक्स अधिकारी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में, पहले कही गई बातों और बाद में किए गए दावों के बीच की विसंगतियों की ओर इशारा किया।

टैक्स अधिकारियों ने इस दावे को क्यों खारिज कर दिया?

CIT(A) ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। इसका एक मुख्य कारण यह दावा था कि एक साल से भी पहले (लगभग 16 महीने पहले) नकद निकाली गई रकम को यूं ही पड़ा रहने दिया गया और बाद में जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।

बिना किसी सहायक सबूत के, इस बात को अविश्वसनीय माना गया। जैसा कि मिहिर तन्ना, एसोसिएट डायरेक्टर (डायरेक्ट टैक्स), SK पटोदिया एंड एसोसिएट्स LLP बताते हैं, “जहां कोई टैक्सपेयर किसी गिफ्ट से मिली रकम से निवेश करता है, तो टैक्सपेयर को फंड के सोर्स, ट्रांजैक्शन की असलियत, गिफ्ट देने की फाइनेंशियल क्षमता के बारे में संतोषजनक ढंग से बताना होगा और इसके समर्थन में दस्तावेजी सबूत भी देने होंगे।”

वह आगे कहते हैं कि कैश से जुड़े मामलों में, दस्तावेज और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, “कैश निकालना और बड़ी रकम को यूं ही अपने पास रखना, इसके लिए सही वजह बतानी जरूरी है… राहत मिलने की संभावना मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है।”

ITAT ने क्या पाया?

जब यह मामला ITAT के पास पहुंचा, तो ट्रिब्यूनल ने इस पर संतुलित नजरिया अपनाया।

उसने पाया कि असेसी (टैक्सपेयर) फंड के सोर्स को पक्के तौर पर साबित करने में नाकाम रहा और टैक्स डिपार्टमेंट भी यह साबित करने में नाकाम रहा कि उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और किया गया था या फिर असेसी की दी गई सफाई झूठी थी। दूसरे शब्दों में, कोई भी पक्ष अपना मामला पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया।

ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि असेसमेंट एकतरफा (ex-parte) तौर पर पूरा कर दिया गया था, जिससे टैक्सपेयर को सुनवाई का पूरा मौका दिए जाने पर सवाल खड़े हो गए।

इस पर, जिग्नेश शाह, पार्टनर – डायरेक्ट टैक्स, भूटा शाह एंड कंपनी, व्यापक कानूनी स्थिति के बारे में बताते हैं: “बिना सुनवाई का उचित मौका दिए पूरा किया गया कोई भी असेसमेंट, ‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत’ की मूल भावना के ही खिलाफ होता है… ऐसे आदेशों को रद्द किया जा सकता है और मामले को दोबारा से जांच-पड़ताल के लिए वापस भेजा जा सकता है।”

दोबारा असेसमेंट के लिए वापस भेजा गया मामला

इन कमियों को देखते हुए, ITAT ने जोड़ी गई रकम (addition) पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। इसके बजाय, उसने AO और CIT(A) दोनों के आदेशों को रद्द कर दिया और मामले को दोबारा से ‘असेसिंग ऑफिसर’ के पास भेज दिया।

निर्देश साफ था: मामले की दोबारा जांच करें, असेसी को सुनवाई का उचित मौका दें और कानून के मुताबिक एक नया आदेश जारी करें।

इस तरह, सांख्यिकीय (statistical) उद्देश्यों के लिए अपील को स्वीकार कर लिया गया।

क्या है टैक्सपेयर्स के लिए इसका मतलब?

यह फैसला दो जरूरी बातों पर जोर देता है-

आपकी सफाई में एकरूपता होनी चाहिए और वह दस्तावेजों द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

टैक्स अधिकारियों को भी उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और सुनवाई का पूरा मौका देना चाहिए।

जैसा कि शाह बताते हैं, ‘अस्पष्ट निवेश’ से जुड़े मामलों में, सबूत देने की ज़िम्मेदारी अलग-अलग चरणों में बदलती रहती है: “एक बार जब डिपार्टमेंट यह साबित कर देता है कि कोई निवेश किया गया है, तो फिर यह ज़िम्मेदारी टैक्सपेयर पर आ जाती है कि वह उस निवेश के सोर्स के बारे में कोई भरोसेमंद सफाई दे… और साथ में उसके समर्थन में सबूत भी पेश करे।”

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[डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है और इसे पेशेवर टैक्स सलाह नहीं माना जाना चाहिए। टैक्स कानूनों और नियमों में सरकार द्वारा समय-समय पर बदलाव किए जाते रहते हैं। पाठकों को कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक अधिसूचनाओं से विवरण की पुष्टि कर लेनी चाहिए या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करना चाहिए।]