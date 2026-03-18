इटरनल का शेयर पिछले कुछ महीनों में तेज करेक्शन की मार झेल चुका है। इसमें अपने हाल के हाई से करीब 40% की गिरावट आई है, घरेलू ब्रोकरेज फर्म JM Financial का मानना ​​है कि बिकवाली शायद ज्यादा हो गई है और मौजूदा लेवल से अच्छी बढ़त की गुंजाइश है।

ब्रोकरेज ने अपने लेटेस्ट नोट में कंपनी पर ‘BUY’ रेटिंग बनाए रखी है और प्राइस टारगेट 400 रुपये रखा है, जिसका मतलब है कि मौजूदा लेवल से 80% से ज्यादा की बढ़त हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह उम्मीद क्विक कॉमर्स और फ़ूड डिलीवरी दोनों में बढ़ते कॉम्पिटिशन के साथ-साथ बड़े मैक्रो अनिश्चितताओं के बावजूद है।

आइए JM Financial के Eternal पर निवेश के तर्क (Investment Rationale) पर एक नजदीकी नजर डालते हैं-

कंपनी की अगली ग्रोथ को गति दे सकता है Blinkit

क्विक कॉमर्स और कॉम्पिटिशन साथ-साथ चलते हैं। हर कोई इस उभरते हुए सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहता है; नतीजतन, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे बड़े प्लेयर भी अपने डार्क स्टोर नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं और प्राइसिंग और डिलीवरी फीस पर जोरदार मुकाबला कर रहे हैं।

JM Financial के अनुसार, Eternal के लिए Blinkit स्ट्रक्चरल रूप से अच्छी स्थिति में है। ब्रोकरेज ने बताया कि Blinkit के पास 2,000 से ज्यादा डार्क स्टोर के साथ साफ तौर पर बड़े लेवल पर फायदा है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, Blinkit स्टोर की संख्या उसके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से लगभग दोगुनी है। Blinkit के पास एक अच्छी तरह से डेवलप्ड सप्लाई चेन और मज़बूत कस्टमर रिटेंशन भी है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि डिस्काउंट के बावजूद, कॉम्पिटिशन की तुलना में कस्टमर Blinkit से ज्यादा बार ऑर्डर कर रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि Blinkit का ब्रांड रिकॉल ज्यादा मजबूत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉम्पिटिशन की वजह से ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है, फिर भी Blinkit से मार्च तिमाही में कम डबल-डिजिट सीक्वेंशियल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में बदलाव की उम्मीद है।

शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने की उम्मीद

रिपोर्ट के अनुसार, पिछली तिमाही में ब्रेकईवन के आसपास रहने के बाद, Blinkit से मार्जिन में मामूली सुधार की उम्मीद है, जिसे ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ने पर ऑपरेटिंग लेवरेज से मदद मिलेगी।

JM Financial का अनुमान है कि चौथी तिमाही में एडजस्टेड EBITDA मार्जिन नेट ऑर्डर वैल्यू के लगभग 0.4% पर पॉजिटिव हो सकता है। मीडियम टर्म में प्रॉफिट काफी बढ़ सकता है क्योंकि कंपनी को अपनी सप्लाई चेन के बेहतर इस्तेमाल और इन्वेंट्री-लेड मॉडल से फायदा होता है।

फूड डिलीवरी ग्रोथ स्थिर बनी हुई है

रिपोर्ट में कहा गया है कि गैस की उपलब्धता से जुड़ी सप्लाई में रुकावटों की चिंताओं के बावजूद, Eternal के मुख्य फूड डिलीवरी बिजनेस के मजबूत बने रहने की उम्मीद है।

करेक्शन के बाद वैल्यूएशन ज्यादा ठीक लग रहा है

हाल की गिरावट के बाद, इटरनल का वैल्यूएशन इसके ग्रोथ की संभावनाओं के मुकाबले ज्यादा आकर्षक हो गया है। स्टॉक अभी FY28 की अनुमानित कमाई के लगभग 35 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जिसके बारे में ब्रोकरेज का मानना ​​है कि यह क्विक कॉमर्स और फ़ूड डिलीवरी में लंबे समय के मौके को पूरी तरह से नहीं दिखाता है।

ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा कि कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और नेट कैश की स्थिति कड़े कॉम्पिटिशन के समय में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है।

इटरनल का मौजूदा शेयर प्राइस

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर इटरनल का शेयर बुधवार, 18 मार्च 2026 को 2:21PM तक 3.43% की तेजी के साथ 242.75 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का स्टॉक आज अपने पिछले बंद 234.70 रुपये के मुकाबले तेजी के साथ 235.75 रुपये के स्तर पर खुला।

इटरनल के शेयरों का हाल

इटरनल के शेयरों ने पिछले 1 सप्ताह में अपने निवेशकों को करीब 8.49 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले 2 सप्ताह में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को करीब 0.87 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर में पिछले 1 महीने में करीब 12.44 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक में पिछले 6 महीने में करीब -28.14 फीसदी की गिरावट आई है।

कंपनी का मार्केट कैप करीब 2,34,117.51 करोड़ रुपये है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 368.40 रुपये और 52 सप्ताह का निचला स्तर 189.60 रुपये है।

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शेयर बाजार में 2026 में निवेश के अवसर लगातार मजबूत हो रहे हैं और कई दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स चुनिंदा स्टॉक्स पर बुलिश नजर आ रही हैं। ब्रोकरेज फर्म्स ने तिलकनगर इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और एथर एनर्जी जैसे शेयरों पर ‘BUY’ की सिफारिश दी गई है, जहां मौजूदा स्तर से 20% से 40% तक की संभावित तेजी बताई जा रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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