कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी डी-लिंकिंग सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसमें उन मामलों को भी शामिल किया गया है, जहां कर्मचारियों की जानकारी के बिना गलत मेंबर आईडी (MID) बना दी गई थी और नियोक्ता द्वारा अंशदान (PF contribution) पहले ही ऐसे गलत खातों में जमा हो चुका है।

इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से गलत मेंबर आईडी लिंक हो गई थी या जिनके पीएफ खाते में गड़बड़ी हो गई थी।

कैसे काम करता है डी-लिंकिंग प्रोसेस?

डी-लिंकिंग प्रोसेस मेंबर की तरफ से शुरू होता है। एक मेंबर सीधे मेंबर पोर्टल के जरिए डी-लिंकिंग अनुरोध कर सकता है, जिसके बाद अनुरोध को एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए एम्प्लॉयर के लॉगिन पर भेज दिया जाता है।

अगर एम्प्लॉयर अनुरोध एक्सेप्ट करता है, तो MID को एम्प्लॉयर लेवल पर डी-लिंक कर दिया जाता है लेकिन सिर्फ तभी जब कंट्रीब्यूशन दो बार से ज्यादा नहीं मिला हो।

अगर एम्प्लॉयर अनुरोध को मना कर देता है, दो हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं करता है या अगर कंट्रीब्यूशन दो बार से ज़्यादा लेकिन छह बार से ज्यादा नहीं मिला है, तो केस को रीजनल ऑफिस भेजा जाता है। फिर इसे आगे की जांच के लिए डीलिंग हैंड (कम्प्लायंस) लेवल पर एक टास्क के तौर पर सौंपा जाता है।

डीलिंग हैंड केस की जांच करता है और इसे सेक्शन सुपरवाइजर (कम्प्लायंस) को भेजता है, जो बदले में इसे सही सिफारिशों के साथ रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (कम्प्लायंस) को भेजता है। फिर RPFC (कम्प्लायंस) अनुरोध की जांच करता है और केस की मेरिट के आधार पर कारण रिकॉर्ड करते हुए इसे मंजूर या नामंजूर करता है।

क्या शामिल नहीं है?

सभी गलत एमआईडी केस इस बढ़ी हुई सुविधा के तहत पात्र नहीं होंगे। जिन मेंबर आईडी से क्लेम पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं या पेंडिंग हैं या जिन्हें छह बार से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिला है, उन्हें डी-लिंकिंग अनुरोध फाइल करने की अनुमति नहीं होगी।

ईपीएफओ ने कहा है कि डी-लिंक्ड बैलेंस को सही एसआरएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर करने के बारे में बाद में अलग से इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएंगे।

इस बढ़ी हुई सुविधा से ईपीएफओ सदस्य के एक हिस्से को राहत मिलने की उम्मीद है, जो गलत तरीके से बनाए गए एमआईडी के साथ फंस गए थे और उनके पास कोई साफ रास्ता नहीं था।

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