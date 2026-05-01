अगर आपने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) शुरू करने से पहले कुछ बार नौकरी बदली है, तो इस बात की संभावना है कि आपके प्रोविडेंट फंड (PF) का कुछ पैसा अभी भी पुराने अकाउंट में पड़ा हो, जिसके बारे में आपको अब मुश्किल से ही याद होगा।

भारत में पिछली नौकरियों के लाखों PF अकाउंट इनएक्टिव हैं, जिनमें हजारों करोड़ रुपये हैं जो असल में एम्प्लॉइज के हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को या तो पता नहीं है कि ये अकाउंट हैं या उन्हें एक्सेस करने का कोई आइडिया नहीं है।

इस समस्या को हल करने के लिए ईपीएफओ ​​एक नए सॉल्यूशन E-PRAAPTI पोर्टल पर काम कर रहा है। हाल ही में यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में इस पोर्टल के लॉन्च की घोषणा की और इसे यूजर्स को पुराने पीएफ अकाउंट का पता लगाने और उन्हें वापस पाने में मदद करने के लिए एक बड़ा कदम बताया।

क्या है E-PRAAPTI?

E-PRAAPTI असल में आपको पिछली नौकरियों से PF का पैसा ट्रैक करने और उसे आपके एक्टिव अकाउंट में वापस लाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक ऐसे सिस्टम की तरह समझें जो उन बातों को जोड़ता है जिन्हें आप शायद भूल गए हों।

पेपरवर्क में समय गंवाने, पुराने रिकॉर्ड खंगालने या कर्मचारियों की जानकारी अलग से जुटाने की झंझट से बचने के लिए, इस पोर्टल से उम्मीद है कि यह आपकी आधार डिटेल्स के जरिए आपके पुराने अकाउंट्स को खुद ही पहचानकर उन्हें आपस में लिंक कर देगा।

इनएक्टिव क्यों हो जाते हैं इतने सारे पीएफ अकाउंट?

यह समस्या काफी हद तक UAN के जमाने से पहले की है। 2014 में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सिस्टम आने से पहले, हर नौकरी का मतलब एक अलग PF अकाउंट होता था। अगर आपने नौकरी बदलते समय इसे ट्रांसफर नहीं किया, तो वह पैसा अक्सर वहीं रह जाता था।

आज भी अगर नौकरी छोड़ने के तीन साल बाद तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। ऐसा होने पर उसे ट्रैक करना या एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है।

E-PRAAPTI कैसे करेगा काम आसान

– आधार से लॉगिन करेंगे।

– सिस्टम खुद पुराने/इनएक्टिव PF अकाउंट्स पहचान लेगा।

– आप अपनी जानकारी वेरिफाई और अपडेट करेंगे।

– सभी पुराने अकाउंट्स आपके मौजूदा UAN से लिंक हो जाएंगे।

– इसके बाद आप पैसा निकाल सकेंगे या मैनेज कर सकेंगे।

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अगर आप अपने पीएफ का पैसा निकालने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि आपके पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए जरूरी है कि आपके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) खाते में बैंक की केवाईसी अपडेट हो। अगर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसे काफी आसानी से ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…



