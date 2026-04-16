EPFO update: नए टैक्स सिस्टम के तहत एक अहम बदलाव करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने टीडीएस से छूट से जुड़े फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। अब फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच की जगह एक नया कंसोलिडेटेड डिक्लेरेशन फॉर्म 121 लाया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है।

यह बदलाव नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य टैक्स डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

क्या बदला है?

13 अप्रैल, 2026 के आधिकारिक ईपीएफओ ​​ऑर्डर के मुताबिक, ‘पहले के फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच को फॉर्म 121 में एक सिंगल, कंसोलिडेटेड लिखित डिक्लेरेशन से बदल दिया गया है’।

पहले टैक्सपेयर्स को फॉर्म 15जी (60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए) और फॉर्म 15एच (60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स के लिए) में से चुनना होता था।

अक्सर इस अंतर से कन्फ्यूजन होता था और कम्प्लायंस में मुश्किलें बढ़ जाती थीं। नया फॉर्म 121 इस अंतर को पूरी तरह से खत्म कर देता है।

क्या है फॉर्म 121?

फॉर्म 121 एक यूनिफाइड डिक्लेरेशन फॉर्म है जो एलिजिबल टैक्सपेयर्स को यह डिक्लेयर करने की इजाजत देता है कि वित्तीय वर्ष के लिए उनकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी NIL है, जिससे यह पक्का होता है कि बताई गई इनकम पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा।

EPFO डॉक्यूमेंट के अनुसार: “डिक्लेरेंट, जो एक रेजिडेंट है, उसे यह पक्का करना होगा कि साल के लिए उसकी एक्सपेक्टेड फाइनल टैक्स लायबिलिटी NIL है और फॉर्म नंबर 121 के पार्ट A की सभी लाइनों को ठीक से भरें और उस पर साइन करें।”

यह ध्यान रखना जरूरी है कि फॉर्म 121 फाइल करना जरूरी नहीं है और यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो TDS नहीं कटवाना चाहते हैं।

यह किस तरह की आय को कवर करता है?

फॉर्म 121 कई तरह की इनकम पर लागू होता है, जिसमें डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम, इंश्योरेंस कमीशन, म्यूचुअल फंड पेआउट और प्रोविडेंट फंड विड्रॉल (जहां लागू हो) शामिल हैं।

ईपीएफओ ऑफिस के लिए जरूरी कम्प्लायंस जरूरतें

यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN)

हर फ़ॉर्म 121 को 26-कैरेक्टर का UIN दिया जाना चाहिए, जिसमें पेयर का सीक्वेंस नंबर, फ़ाइनेंशियल ईयर और TAN शामिल है।

“RO (पेयर के तौर पर) को मिले हर फॉर्म 121 को एक यूनिक आइडेंटिफ़िकेशन नंबर (UIN) देना होगा।”

मंथली रिपोर्टिंग

सभी फॉर्म को अगले महीने की 7 तारीख तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के जरिए एक साथ करके अपलोड करना होगा।

तिमाही रिपोर्टिंग

तिमाही TDS रिटर्न (फॉर्म 140) में यूआईएन भी बताना होगा।

डिजिटल फाइलिंग पर काम चल रहा है

EPFO ​​ने बताया है कि एक डिजिटल फाइलिंग सिस्टम बनाया जा रहा है: “ISD से रिक्वेस्ट की गई है कि वह डिक्लेरेंट मेंबर्स को फॉर्म नंबर 121 को डिजिटली ई-साइन करने और ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा दे।”

जब तक यह सिस्टम चालू नहीं हो जाता, फिजिकल साइन किए हुए फॉर्म इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन्हें रिपोर्टिंग के मकसद से अपलोड और प्रोसेस किया जा सकता है।

मौजूदा 15जी/एच सबमिशन का क्या होगा?

ईपीएफओ ने साफ किया है कि 1 अप्रैल, 2026 के बाद फॉर्म 15जी/15एच के साथ पहले से फाइल किए गए क्लेम रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। हालांकि, ऐसे मेंबर्स से फॉर्म 121 अलग से लिया जाना चाहिए। इससे चल रहे क्लेम में रुकावट डाले बिना आसानी से ट्रांजिशन हो जाता है।

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केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर जनवरी-जून 2026 के समय के लिए केंद्र से महंगाई भत्ते/महंगाई राहत में बदलाव की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा साल में दो बार की जाती है और साल का पहला बदलाव आमतौर पर मार्च में होली के त्योहार के आसपास होता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…