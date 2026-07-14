केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। इन बदलावों का मकसद पीएफ से जुड़े कामों को पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बनाना है।

अब EPF क्लेम का निपटारा पहले से जल्दी होगा। नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, एडवांस निकालने की प्रक्रिया आसान होगी।

इसके अलावा, ऑटो-सेटलमेंट की सीमा भी बढ़ा दी गई है। आइए जानते हैं EPF और EPS मेंबर्स के लिए घोषित 7 बड़े बदलाव…

15 जुलाई तक क्रेडिट हो जाएगा ईपीएफ में ब्याज: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार, EPFO ​​को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए सालाना ब्याज 15 जुलाई, 2026 तक मेंबर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यूनिफाइड EPF डिजिटल इंटरफेस : उन्होंने कहा कि ​​मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने पर, सब्सक्राइबर को अपनी मेंबरशिप डिटेल्स, प्रोविडेंट फंड बैलेंस और मिले बेनिफिट्स देखने के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस का एक्सेस मिलेगा। प्री-वैलिडेशन EPF ऑटोमेशन : मेंबर क्लेम नए ईपीएफ फ्रेमवर्क के तहत ईपीएफओ ​​ऑफिस में प्रोसेसिंग से पहले ऑटोमेटेड प्री-वैलिडेशन से गुजरेंगे। ऑटो-सेटलमेंट : 5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम का एक बड़ा हिस्सा अब ऑटो-सेटलमेंट मैकेनिज्म के जरिए प्रोसेस किया जाएगा। ईपीएफ क्लेम का जल्दी समाधान : ईपीएफओ ​​ऑफिस ऑनलाइन सवाल पोस्ट कर सकेंगे, जिससे सदस्य क्लेम की प्रोसेसिंग के दौरान जब भी और जानकारी या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी, तो वे डिजिटल तरीके से जवाब दे सकेंगे। किसी भी बैंक खाते में पेंशन क्रेडिट : सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के तहत, किसी भी रीजनल ऑफिस में प्रोसेस किए गए पेंशन क्लेम भारत में कहीं भी किसी भी बैंक खाते में क्रेडिट किए जा सकते हैं। कोई अलग EPF ट्रांसफर फॉर्म नहीं : मंडाविया ने कहा कि ईपीएफ मेंबर्स को अब नौकरी बदलने पर अलग से PF ट्रांसफर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर-बेस्ड पीएफ अकाउंट अब ऑटोमैटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए गुड न्यूज है। ईपीएफओ का सालाना ब्याज जल्द ही उनके खाते में क्रेडिट होने वाला है। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…