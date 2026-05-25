केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को UPI के जरिए सीधे PF निकालने की सुविधा देगा। EPFO 3.0 के तहत यह सिस्टम आने के बाद PF क्लेम पहले से ज्यादा तेज हो सकता है। लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आपका EPFO रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अपडेटेड होगा।

अगर आपके PF खाते में नाम, आधार, बैंक या नौकरी से जुड़ी जानकारी गलत है, तो UPI से पैसा निकालने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में ये 5 डिटेल्स अभी चेक और अपडेट कर लेना जरूरी है…

UAN एक्टिवेट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के UPI-बेस्ड PF ट्रांसफर शुरू करने से पहले कर्मचारी यह पता कर लें कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव है नहीं। एक इनैक्टिव UAN EPF सर्विस, KYC वेरिफिकेशन, पैसे निकालने और भविष्य के डिजिटल ट्रांसफर फीचर्स तक एक्सेस को रोक सकता है।

पहले से ही EPFO अपने मेंबर पोर्टल के ज़रिए UAN एक्टिवेशन, पासबुक देखने, KYC अपडेट, PF निकालने और ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सुविधाएं देता है।

आधार, डिटेल के मैच

अपने यूएएन को आधार से सीड और ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। EPFO ​​रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि और जेंडर आपकी आधार डिटेल्स से मिलते-जुलते होने चाहिए। मिसमैच होने पर UPI-बेस्ड वेरिफिकेशन और PF प्रोसेसिंग फेल हो सकती है।

PF क्लेम में सबसे आम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आधार, PAN, एम्प्लॉयर रिकॉर्ड और EPFO ​​रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि या पिता के नाम का मिसमैच होना है। इसलिए, कर्मचारियों को यह पक्का करना चाहिए कि आधार सीड हो, PAN अपडेटेड हो और दोनों UAN पोर्टल में वेरिफाइड हों।

ध्यान से अपडेट करें बैंक अकाउंट

PF विड्रॉल सीधे UPI-इनेबल्ड बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नाम EPFO ​​पोर्टल में सही और वेरिफाइड होना चाहिए। फेल ट्रांसफर बंद या गलत बैंक अकाउंट की वजह से भी हो सकते हैं।

मोबाइल नंबर और UPI हैंडल तैयार रखें

आपका आधार और UAN से लिंक्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि UPI सर्विस के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन को ऑथराइज़ करने में OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन का बड़ा रोल हो सकता है। UPI सुविधा डिजिटल ऑथेंटिकेशन पर निर्भर करेगी। इसलिए, आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर, UAN-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और UPI-लिंक्ड मोबाइल नंबर को जितना हो सके एक जैसा रखना चाहिए।

सर्विस हिस्ट्री और नॉमिनेशन को साफ करें

UPI-बेस्ड PF सर्विस शुरू होने से पहले एम्प्लॉई को अपने EPF अकाउंट में अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और ई-नॉमिनेशन डिटेल्स भी चेक कर लेनी चाहिए। सर्विस रिकॉर्ड में गलतियाँ, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट डेट्स का ओवरलैप होना, डुप्लीकेट PF अकाउंट्स या एग्जिट डेट्स का मिस होना, क्लेम के सेटलमेंट और अकाउंट्स के ट्रांसफर में देरी का कारण बन सकती हैं।

जिन एम्प्लॉइज ने हाल ही में शादी की है, डिपेंडेंट्स बदले हैं, या फैमिली डिटेल्स अपडेट की हैं, उन्हें तुरंत अपने नॉमिनेशन में बदलाव करना चाहिए।

खास बातें

आने वाली UPI सुविधा एक अच्छा सुधार है। लेकिन एम्प्लॉइज को यह याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी एक साफ क्लेम को तेज कर सकती है, न कि एक खराब रिकॉर्ड को ऑटोमैटिकली ठीक कर सकती है। सबसे अच्छी तैयारी यह है कि पैसे की जरूरत पड़ने से पहले रिकॉर्ड को ठीक कर लिया जाए।

जल्द ही, आप अपने एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड (EPF) का पैसा उतनी ही आसानी से निकाल पाएंगे, जितनी आसानी से आप UPI से पैसे भेजते हैं। लेकिन इससे पहले कि EPFO, UPI-आधारित PF ट्रांसफर शुरू करे, यह जांचने का सही समय है कि क्या आपके अकाउंट की डिटेल्स पूरी तरह से अपडेटेड हैं। आपके बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार या KYC रिकॉर्ड में एक छोटी सी भी गड़बड़ी से पैसे निकालने में देरी हो सकती है, वेरिफिकेशन में दिक्कतें आ सकती हैं, या नया सिस्टम लागू होने के बाद बिना किसी रुकावट के होने वाले ट्रांसफर भी रुक सकते हैं।

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आयकरदाताओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। विभाग ने ITR-1 से ITR-4 फॉर्म 30 मार्च को जारी किया था, जबकि ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6, ITR-7 और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-U फॉर्म 12 मई को नोटिफाई किए गए।

अब रिटर्न फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है और ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों को उनका Form-16 भी मिलना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि त्रुटियों से बचने के लिए अंतिम समय में फॉर्म भरने से बचें। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: प्रस्तावित UPI-आधारित PF निकासी और ट्रांसफर सिस्टम को अभी भी एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा लागू किया जा रहा है। आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर सुविधाएं, समय-सीमाएं और काम करने के तरीके बदल सकते हैं। कर्मचारियों को, अनुमानित बदलावों के आधार पर कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले आधिकारिक EPFO ​​पोर्टल के जरिए अपडेट्स की पुष्टि करनी चाहिए या अपने एम्प्लॉयर से सलाह लेनी चाहिए। ]