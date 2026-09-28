अगर आपका पीएफ क्लेम अटका है या पेंशन से जुड़ी कोई परेशानी है, तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि EPFO आज 28 सितंबर को देशभर में ‘निधि आपके निकट 2.0’ कैंप आयोजित कर रहा है। इस कैंप में EPFO मेंबर पीएफ, पेंशन और ईडीएलआई से जुड़ी अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख सकते हैं।

आम तौर पर ये कैंप हर महीने की 27 तारीख को आयोजित होते हैं, लेकिन इस बार 27 सितंबर को छुट्टी होने के कारण इसे 28 सितंबर को रखा गया है।

अधिकारियों से सीधे होगी बात

पीएफ क्लेम या पेंशन से जुड़ी कोई भी परेशानी के बारे में EPFO सदस्य अधिकारियों से सीधे बातचीत कर सकते हैं। EPFO के मुताबिक, कैंप में EPFO स्कीमेस और उसके फायदों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आपकी शिकायतों के समाधान के लिए मौके पर सहायता देने की भी कोशिश की जाएगी।

Visit Nidhi Aapke Nikat 2.0 – District Outreach Program on 28 September 2026 to learn about EPFO schemes & services, get guidance and on the spot grievance redressal.

Click here to locate nearest camp-https://t.co/ZuHZtyODcJ#NidhiAapkeNikat #EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa pic.twitter.com/JYiA2gmENQ — EPFO (@officialepfo) September 22, 2026

जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं

कैंप का उद्देश्य शिकायतों को मौके पर सुनना है साथ ही जहां संभव हो, उनका समाधान भी ऑन द स्पॉट करना है। ऐसे में अगर आप कैंप में जा रहे हैं तो अपनी शिकायत से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट, पीएफ खाते की जानकारी और रिकॉर्ड साथ रखना बेहतर रहेगा।

किन समस्याओं को लेकर पहुंच सकते हैं कैंप?

‘निधि आपके निकट 2.0’ कैंप में पीएफ क्लेम, खाते से जुड़ी दिक्कत, पेंशन, ईडीएलआई और अन्य EPFO सेवाओं से संबंधित समस्याएं रखी जा सकती हैं। अगर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ है, तो कैंप में अधिकारियों के सामने अपनी समस्या बता सकते हैं। यहां सदस्य अपनी शिकायत की स्थिति और आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी ले सकते हैं।

कैसे पता करें कैंप की डिटेल?

अपने जिले के कैंप की जगह जानने के लिए आप संबंधित पीएफ ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही शिकायत की वेबसाइट पर भी कैंप से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।

यह भी पढ़ें: सरकार ने EPF की वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये की

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे को बड़ा करते हुए पीएफ कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम से लाखों कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी, जबकि सरकार इस योजना पर हर साल करीब 11,339 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…