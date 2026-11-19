कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसके लागू होने के बाद करीब 6.32 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यह वह कर्मचारी होंगे जिनकी उम्र 55 साल से अधिक है और उनके पीएफ खाते में 5 लाख से अधिक की राशि जमा है।

ईपीएफओ की इस नई योजना के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पूरा PF एक साथ निकालने के बजाय हर महीने या तय अंतराल (किश्तों) पर जरूरत के हिसाब से अपना पैसा निकाल पाएंगे। इस योजना की सबसे खास बात यह होगी कि खाते में जो राशि बची रहेगी उस पर सरकार ब्याज देती रहेगी।

गुरुवार को EPFO की CBT बैठक में हो सकती है इसकी चर्चा

नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से यह कदम काफी अहम रहने वाला है। ईपीएफओ ने अपनी इस योजना को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) नाम दिया है। गुरुवार (19 नवंबर) को होने वाली EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपनी PF की बचत EPFO खाते में बनाए रखने और उस पर ब्याज कमाते रहने का विकल्प मिल सकता है।

क्या है EPFO का नया SWP प्लान?

ईपीएफओ के ‘सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान’ का सीधा और साफ मतलब यह है कि कर्मचारी अपने PF खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय तय समय पर थोड़ी-थोड़ी रकम निकाल सकेंगे और जो खाते में पैसा पड़ा रहेगा उस पर EPFO के निर्धारित नियमों के मुताबिक ब्याज मिलता रहेगा।

इस योजना के तहत कर्मचारियों को तीन तरह के विकल्प मिलेंगे

किस्तों में पूरी रकम निकालने का ऑप्शन: कर्मचारी तय समय अवधि में धीरे-धीरे अपना पूरा PF बैलेंस निकाल सकेंगे। कुछ पैसा एकमुश्त और बाकी किस्तों में निकालने का ऑप्शन: रिटायरमेंट के समय जरूरत के हिसाब से कुछ रकम निकालकर बाकी पैसे के लिए SWP का विकल्प चुना जा सकेगा। सिर्फ ब्याज की रकम निकालना: कर्मचारी अपने PF खाते में जमा मूल रकम को बनाए रखते हुए उस पर मिलने वाला ब्याज निकाल सकेंगे। ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा।

6.3 लाख कर्मचारियों को पहुंचेगा फायदा

इस योजना के लागू होने के बाद 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, EPFO सदस्य 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद अपने EPF खाते में जमा 100 फीसदी बैलेंस निकालने के पात्र होते हैं। वहीं, कम से कम 10 साल की पात्र सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

इस योजना के लागू होने के बाद 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख सदस्यों को फायदा हो सकता है। इन सदस्यों के PF खाते में 5 लाख रुपये से अधिक की रकम जमा है।

SWP के इन प्रस्तावों को समझें

प्रस्ताव में यह कहा गया है कि SWP के तहत निकासी की अवधि तय की जा सकेगी। इस दौरान खाते में बची रकम निवेशित रहेगी और उस पर EPF ब्याज मिलता रहेगा। खास बात यह है कि कर्मचारी चाहें तो SWP को बीच में बंद करके बची हुई पूरी रकम भी निकाल सकेंगे।

प्रस्ताव में कर्मचारियों के परिवार को ध्यान में रखते हुए भी प्रावधान शामिल करने की तैयारी है। अगर SWP के दौरान खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी या नॉमिनी को बची हुई PF की रकम पर अधिकार मिल सकता है।

इसके तहत परिवार को पहले से तय शर्तों के अनुसार SWP जारी रखने का विकल्प देने पर विचार किया जा रहा है। यानी कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी खाते में बची रकम और उससे जुड़े निकासी विकल्पों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो सकती है।

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आप अगर हर महीने एक निश्चित राशि जमा करके एक बड़ी रकम बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे रिकरिंग डिपॉजिट (RD) के जरिए किया जा सकता है। कई बैंकों ने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी डिपॉजिट दरों में बदलाव किया है, जिससे नए निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…