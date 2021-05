आपके PF अकाउंट में घर बैठे अब मिल रही ये सुविधा, आसान स्टेप्स को करें फॉलो

अकसर देखा गया है कि लोग नौकरी बदलते हैं तो उन्हें अपने भविष्य निधि यानी ईपीएफ के पैसे को लेकर चिंता बनी रहती है। आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए ईपीएफओ की एक खास सुविधा है। ईपीएफओ की नई सुविधा के तहत अब कर्मचारी भी अपनी नौकरी छोड़ने की तिथि को अपडेट कर सकते हैं।

स्टेप बाई स्टेप समझें: इसके लिए EPFO की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहां यूएएन-पासवर्ड के साथ लॉग-इन करें। इके बाद मैनेज पर जाएं और Mark Exit पर क्लिक करें। इसके अगले स्टेप में ड्रॉप डाउन के साथ Select Employment से PF अकाउंट नंबर को चुनना होगा। इसके बाद Date of Exit और Reason of Exit को एंटर करना होगा। इसके बाद Update पर क्लिक करें। इसके बाद के स्टेप में आपको Request OTP पर एंटर करना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP मिले, उसे दर्ज कर Ok बटन दबाएं। इसके बाद आपका Date of Exit सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा।

आपको बता दें कि नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही इस प्रॉसेस को फॉलो कर सकते हैं। इसके तहत ‘डेट ऑफ एग्जिट’ अपडेट की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि कर्मचारियों को इस काम के लिए एम्पलॉयर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं।

दरअसल, आमतौर पर कर्मचारी के नौकरी बदलने पर एम्पलॉयर की तरफ से डेट ऑफ एग्जिट दर्ज करने में लेट-लतीफी की जाती थी। इस वजह से कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन ईपीएफओ ने बीते साल इस सुविधा की शुरुआत कर ऐसे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी।

बैलेंस कैसे चेक करें: घर बैठे अपने पीएफ अकाउंट के बैलेंस चेक करने के लिए 4 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप SMS के जरिए बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर SMS भेज कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा 01122901406 पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से मिस्ड कॉल कर पीएफ बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं।

वहीं, ईपीएफओ की वेबसाइट पर विजिट कर आप जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर विजिट करें। अगले स्टेप में यूएएन नंबर और पासवर्ड एंटर कर पासबुक देख सकते हैं। वहीं, उमंग ऐप से भी जानकारी ली जा सकती है। (ये पढ़ें-वित्त मंत्री ने नहीं मानी मांग, किया एक बदलाव)