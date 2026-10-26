EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को पीएफ से जुड़ी कई सुविधाएं देता है, जिससे उनके अकाउंट को मैनेज करना आसान हो जाता है। नौकरी बदलने के बाद कई बार कर्मचारियों के एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट हो जाते हैं।

ऐसे में अलग-अलग अकाउंट संभालने के बजाय उन्हें मर्ज करना बेहतर विकल्प हो सकता है। EPFO कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने की सुविधा भी देता है। आइए जानते हैं कि एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट को मर्ज कैसे कर सकते हैं…

कैसे करें यूएएन मर्ज?

– ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पोर्टल पर जाकर यूएएन और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें।

– अब ऑनलाइन सर्विस के विकल्प में आपको एक सदस्य एक पीएफ खाता का विकल्प दिखेगा।

– इसके बाद आपको अपनी सभी जरूरी जानकारियां (वर्तमान पीएफ खाते की भी) दर्ज करनी है।

– आपको पिछले पीएफ अकाउंट की जानकारियां दर्ज करनी होगी।

– इसके साथ आपको वर्तमान पीएफ अकाउंट की डिटेल को वेरीफाई करें।

– पिछले पीएफ अकाउंट की डिटेल दर्ज करने के बाद गेट डिटेल पर क्लिक करते ही पूरी जानकारियां सामने आ जाएगी।

– अब जिस पीएफ अकाउंट को मर्ज करना है उसके सामने के चेक बॉक्स पर क्लिक करें।

– इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए एंपलॉयर का चुनाव करना है।

– यह वेरिफिकेशन प्रेजेंट एंपलॉयर से किया जा सकता है या प्रीवियस एंपलॉयर से भी किया जा सकता है।

– अब ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।

रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको क्लेम फॉर्म 13 डाउनलोड करके भरना होगा। इसके बाद फॉर्म को अपने HR के पास जमा कर दें, ताकि पीएफ अकाउंट ट्रांसफर और मर्ज करने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके।

हालांकि, कुछ मामलों में अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी है, तो EPFO खुद ही रिक्वेस्ट को मंजूरी दे सकता है। ऐसी स्थिति में पुराने या नए नियोक्ता की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती।

इन बातों का रखें ध्यान

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, पीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए आपका यूएएन एक्टिव हो। पुरानी नौकरी छोड़ने के बाद अपने ईपीएफओ पोर्टल पर डेट ऑफ एग्जिट मार्क की हो। इसके साथ ही पीएफ खाते से लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए।

यह भी पढ़ें: सरकार ने EPF की वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये की

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे को बड़ा करते हुए पीएफ कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम से लाखों कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी, जबकि सरकार इस योजना पर हर साल करीब 11,339 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…