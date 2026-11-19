कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ निकासी से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। अब कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने पूरे पीएफ का पैसा एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए EPFO एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा, पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्य सीमा भी 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है।

EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने गुरुवार को हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों से नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत का इस्तेमाल करने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। साथ ही, नौकरी छूटने की स्थिति में पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।

रिटायरमेंट के बाद किस्तों में निकाल सकेंगे PF का पैसा

EPFO के नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय उसे खाते में रख सकेंगे। इस रकम को वे अपनी जरूरत के हिसाब से तय अंतराल पर किस्तों में निकाल पाएंगे। इस व्यवस्था को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) कहा जा रहा है।

इसका फायदा यह होगा कि पीएफ खाते में बची हुई रकम पर पहले की तरह EPF की मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा। यानी सदस्य अपनी जरूरत के मुताबिक पैसा निकाल सकेंगे और बाकी रकम पर ब्याज भी मिलता रहेगा।

बोर्ड की ओर से चर्चा किए गए प्रस्ताव में निकासी के कई विकल्प शामिल हैं। इनमें पूरी रकम को किस्तों में निकालना, कुछ पैसा एकमुश्त लेकर बाकी रकम को किस्तों में प्राप्त करना और केवल ब्याज की रकम निकालने का विकल्प शामिल है।

करीब दो महीने में लागू हो सकती है नई व्यवस्था

EPFO की यह नई व्यवस्था कर्मचारियों के लिए करीब दो महीने में लागू हो सकती है। हालांकि, इसके लिए पहले कर्मचारी भविष्य निधि योजना (Employees’ Provident Fund Scheme) में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। नियमों में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

इस प्रस्ताव के तहत रिटायरमेंट के बाद भी सदस्य अपनी पीएफ की रकम को EPFO के पास रख सकेंगे। अगर किसी सदस्य को बीच में पूरी बची हुई रकम की जरूरत पड़ती है, तो वह सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को बंद करके एक साथ पैसा निकाल सकता है।

इतना ही नहीं, अगर किस्तों में पैसा मिलने के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी या नॉमिनी बची हुई रकम को पहले से तय शर्तों के मुताबिक किस्तों में प्राप्त कर सकेगा।

बेरोजगार होने पर 2 महीने बाद निकाल सकेंगे पूरा PF

EPFO ने नौकरी छूटने के बाद पीएफ का पूरा पैसा निकालने से जुड़े नियमों में भी राहत दी है। अब सदस्य नौकरी छूटने के बाद दो महीने तक बेरोजगार रहने पर अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

दरअसल, अक्टूबर 2025 में EPFO ने अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए बेरोजगारी की न्यूनतम अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी थी। इस बदलाव के कारण नौकरी छूटने वाले कर्मचारियों को अपनी पूरी पीएफ राशि निकालने के लिए एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब बोर्ड ने इस फैसले को वापस लेने की मंजूरी दे दी है।

नए फैसले के बाद कर्मचारी दो महीने की बेरोजगारी पूरी होने पर अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, पेंशन की पूरी रकम निकालने के लिए न्यूनतम 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि पहले की तरह ही रहेगी।

PF खाते में अब सिर्फ 10% रकम रखना जरूरी

EPFO ने पीएफ खाते से निकासी के नियमों में एक और अहम बदलाव किया है। अब सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25 फीसदी रकम रखने की जरूरत नहीं होगी। इस अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस की सीमा घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है।

इसका मतलब है कि पीएफ निकासी के दौरान सदस्यों को पहले की तुलना में ज्यादा रकम निकालने की सुविधा मिलेगी। इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्हें नौकरी छूटने या दूसरी जरूरतों के समय अपने पीएफ के पैसे की आवश्यकता होती है।

6.32 लाख सदस्यों को मिल सकता है फायदा

EPFO के आंतरिक अनुमान के मुताबिक, 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख सदस्य इस नई सिस्टमैटिक विड्रॉल सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इन सदस्यों के पीएफ खातों में 5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा है।

फिलहाल, EPFO के नियमों के तहत सदस्य 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ खाते में जमा 100 फीसदी रकम निकाल सकते हैं। वहीं, कम से कम 10 साल की पात्र सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अलग से हर महीने पेंशन मिलती है।

गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी प्रस्ताव

EPFO की बैठक में कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में सीधे स्वैच्छिक योगदान करने की सुविधा पर भी चर्चा हुई। इसके तहत सदस्य निर्धारित डिजिटल माध्यमों से अपने पीएफ खाते में खुद पैसे जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने नियोक्ता के पेरोल सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इसके अलावा, एक अन्य प्रस्ताव में टिप्स, गिफ्ट और ग्रेच्युटी जैसी छोटी रकम को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े पीएफ खातों में जमा करने की सुविधा देने पर विचार किया गया। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, घरेलू कामगारों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी रिटायरमेंट के लिए बचत करने का विकल्प मिल सकता है।

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