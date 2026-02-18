EPF Interest Rate Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए एक बड़ी खबर है। बता दें कि ईपीएफओ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) डिपॉजिट पर ब्याज दर को फाइनल करने के लिए होली पहले यानी 2 मार्च को एक जरूरी मीटिंग कर रहा है। इस मीटिंग में ब्याज दर को लेकर अहम फैसला हो सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ईपीएफओ की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली कमेटी है। इसमें सरकार के प्रतिनिधि, कंपनियों के प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन के सदस्य शामिल होते हैं। यह कमेटी ईपीएफओ के निवेश से होने वाली कमाई (रिटर्न) को देखकर तय करती है कि कर्मचारियों को कितना ब्याज दिया जाएगा।

क्या है उम्मीद?

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियस एक्सप्रेस के मुताबिक, उम्मीद है कि ईपीएफओ ​​लगातार तीसरे वर्ष भी ब्याज दर 8.25% पर बनाए रख सकता है। पॉलिटिकल वजहें भी हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और UT पुडुचेरी जैसे राज्यों में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए सरकार सैलरी पाने वाले एम्प्लॉइज के सेंटिमेंट पर असर डालने वाली किसी भी कटौती से बचने को प्रायोरिटी दे सकती है।

कितना बड़ा फंड मैनेज करता है ईपीएफओ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईपीएफओ ​​25-26 लाख करोड़ रुपये का बड़ा फंड मैनेज करता है। ईपीएफ रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है, जो टैक्स-फ्री, गारंटीड रिटर्न देता है जो अक्सर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और छोटी सेविंग्स स्कीम से भी ज्यादा होता है।

कब हुई थी ईपीएफओ की पिछली मीटिंग?

पिछली ईपीएफओ की मीटिंग अक्टूबर में हुई थी। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए थे, जिसमें ईपीएफ पार्शियल विड्रॉल के नियमों को आसान बनाना और उन्हें आसान बनाना शामिल था।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कहा था, “ईपीएफ मेंबर्स के लिए जिंदगी आसान बनाने के लिए, CBT ने EPF स्कीम के पार्शियल विड्रॉल के नियमों को आसान बनाने का फैसला किया। इसके लिए 13 मुश्किल नियमों को मिलाकर एक ही, आसान नियम बनाया गया, जिसे तीन तरह की कैटेगरी में बांटा गया है, यानी जरूरी जरूरतें (बीमारी, पढ़ाई, शादी), घर की जरूरतें, और खास हालात।”

विड्रॉल की लिमिट भी आसान कर दी गई हैं। मिनिस्ट्री ने कहा था कि पढ़ाई के लिए 10 बार तक और शादी के लिए पांच बार तक (शादी और पढ़ाई के लिए कुल तीन पार्शियल विड्रॉल की मौजूदा लिमिट से) पैसे निकाले जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा था कि सभी पार्शियल विड्रॉल के लिए मिनिमम सर्विस की जरूरत को एक जैसा घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है।

क्या है ईपीएफओ?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक प्रमुख वैधानिक निकाय है। यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (PF), पेंशन और बीमा योजनाएं प्रबंधित करता है।

क्या काम करता है EPFO?

EPFO मुख्य रूप से तीन योजनाएं संचालित करता है:

– कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) – पेंशन के लिए बचत योजना

– कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) – पेंशन सुविधा

– कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) – बीमा कवर

कैसे काम करता है EPF?

कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों सैलरी का 12% हिस्सा EPF में जमा करते हैं। जमा राशि पर हर वर्ष सरकार द्वारा तय की गई ब्याज दर मिलती है। रिटायरमेंट, नौकरी छोड़ने या खास परिस्थितियों (बीमारी, घर आदि) में आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है।

यहां भी पढ़ें : EPFO Update 2026: नया ऐप देगा UPI से PF विड्रॉल की सुविधा, जानिए कैसे करेगा काम

यहां भी पढ़ें : EPFO 3.0 में 20 की जगह सिर्फ 3 दिन में होगा क्लेम सेटलमेंट, सरकार ने संसद में दी अहम जानकारी

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।