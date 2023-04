Twitter Logo: एलन मस्क ने बदला ट्विटर का लोगो, नीली चिड़िया की जगह लगाई Doge की तस्वीर लगाई

Twitter Logo: ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने इसके लोगो में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक लोगो में नीली चिड़िया दिखाई देती थी लेकिन अब यूजर्स को Doge की फोटो दिखाई देने लगी।

एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया है।

Twitter Logo Changed: ट्विटर का सीईओ बनने के बाद से ही एलन मस्क कई बदलाव कर चुके हैं। सोमवार देर रात उन्होंने एक और बदलाव किया जिसने सभी यूजर्स को हैरान कर दिया। एलन मस्क ने ट्विटर की पहचान बन चुके ब्लू-बर्ड लोगो को हटा दिया। इसके जगह लोगों को Doge (डॉगी) की तस्वीर दिखाई देने लगी। पहले तो यूजर्स को लगा कि शायद किसी ने ट्विटर को हैक कर लिया है लेकिन इसके बाद एलन मस्क के एक ट्वीट से तस्वीर साफ हो गई। एलन मस्क के ट्वीट के बाद स्पष्ट हो गया कि ट्विटर का लोगो बदल दिया गया है। अब डॉगी होगा ट्विटर का नया लोगो? एलन मस्क ने ट्वीट कर Doge (डॉगी) की तस्वीर लगाई। ट्विटर अकाउंट पर भी जहां पहले नीली चिड़िया दिखाई देती थी अब वहां डॉगी नजर आने लगा। इसे देखकर एक बार को तो सभी यूजर्स हैरान रह गए। इसके बाद देर रात करीब 12:20 बजे एलन मस्क ने एक फोटो ट्वीट की। इसमें एक डॉगी नजर आ रहा था। डॉगी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और वह ट्रैफिक पुलिस को अपना लाइसेंस दिखा रहा है। इस लाइसेंस में नीली चिड़िया (ट्विटर का पुराना लोगो) की फोटो है। जिसके बाद डॉगी ट्रैफिक पुलिस से कह रहा है, “ये पुरानी फोटो है”। pic.twitter.com/wmN5WxUhfQ April 3, 2023 कुछ दिनों पहले दिए थे संकेत बता दें कि एलन मस्क ने इसके संकेत कुछ दिनों पहले दिए थे। फरवरी में एलन मस्क ने एक फोटो ट्वीट की थी। इस ट्वीट में एक डॉगी सीईओ की कुर्सी पर बैठा था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि “ट्विटर के नए सीईओ कमाल के हैं।” इस ट्वीट में डॉगी के आगे एक पेपर पर उसका नाम फ्लोकी लिखा गया था। इसके बाद तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। https://www.jansatta.com/blank.html

